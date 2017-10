UGT y CCOO apoyan la última trampa de Puigdemont: elecciones para evitar el 155

El líder de UGT, Pepe Álvarez, ha pedido este miércoles al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que suspenda la aplicación del artículo 155 de la Constitución si finalmente Carles Puigdemont convoca elecciones en Cataluña, una postura que comparte su homólogo en CCOO, Unai Sordo.

Esa tesis, la de no aplicar el 155, es la misma que defiende el PSOE en caso de que el presidente de la Generalitat opte por ir a comicios autonómicos y choca con la postura oficial del Gobierno, que argumenta que el proceso ya se ha puesto en marcha y que tan sólo el Senado (donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta) puede frenarlo.

PP y PSOE muestran así sus primeras fisuras ante la hipótesis de que una convocatoria de elecciones paralice el 155 en Cataluña. El Gobierno, que hasta ahora defendía este criterio, ha dado este martes un giro al considerar que la convocatoria electoral podría no ser ya suficiente para evitar el control de la comunidad autónoma.

Desde el PSOE consideran que “si se convocan elecciones con arreglo al marco constitucional y las convoca Puigdemont no tendría razón de ser la puesta en marcha del artículo 155″, según ha afirmado la portavoz socialista en el Congreso, Margarita Robles.

Aunque la postura oficial de los sindicatos es la de respetar el orden constitucional y el ordenamiento jurídico y rechazar una Declaración Unilateral de Independencia (DUI), algunas organizaciones sectoriales no son tan claras respecto este punto.

De hecho, la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña denunció hace unas semanas que UGT y el sindicato nacionalista USTEC-STEs son “herramientas al servicio del nacionalismo” y, en esa línea, exige a los Estado que aplique la ley y termine con el adoctrinamiento nacionalista en las escuelas de la comunidad autónoma.

Además, UGT carga contra el Ejecutivo de Mariano Rajoy y lo acusa de no hacer nada: “La inacción política del Gobierno y fiarlo todo a la respuesta jurídica y policial es una estrategia irresponsable que conlleva comportamientos autoritarios y que además se ha demostrado absolutamente contraproducente”.

También el líder de CCOO, Unai Sordo, señaló hace unos días que “la aplicación del artículo 155 dificultaría un escenario de negociación y diálogo político, al que el sindicato no renuncia”. “No se puede solicitar a Puigdemont que aclare si declaró o no la independencia” y cuando “aclara” que no lo hizo “se anuncie la aplicación del artículo 155”, denunció el líder sindical.