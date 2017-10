Forbes Summit: “El riesgo se puede medir, la incertidumbre no”

La prestigiosa revista Forbes celebra su cumbre anual con algunos de los empresarios más importantes del país. Como se pueden imaginar, el desafío de la Generalitat ha estado muy presente en los comentarios de todos ellos pues ya se percibe que del lucro cesante se ha pasado al daño emergente.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, suele ser el encargado de abrir esta cumbre empresarial de la revista Forbes pero por razones obvias este año no ha podido ser. Sin embargo, el motivo de la no asistencia de Rajoy ha sido el eje principal sobre el que han transitado casi todas las charlas de algunos de los principales responsables económicos de nuestro país.

Antonio Llardén, presidente ejecutivo de Enagás, abrió la jornada afirmando sobre el tema catalán que el riesgo se puede medir pero la incertidumbre no, dando a entender que esta situación debe acabarse ya. Sobre su sector recordó que se quiere más energía, que sea sostenible y encima más barata por lo que el reto en su sector no es menor.

Pilar López, presidenta de Microsoft, alertó de que aunque España es la economía 15/16 del mundo, en el ámbito tecnológico estamos por encima del 30 por lo que a través de cuestiones como el cloud o la inteligencia artificial nuestro país debe escalar un montón de puestos.

Juan Pedro Moreno, presidente de Accenture España, afirmó que vivimos un cambio de era no una era de cambios y que uno de los principales retos de nuestro país será el demográfico pues viviremos 100 años aunque tenemos un montón de empresas líderes que nos hacen partir de una posición aventajada.

Rosa García, CEO de Siemens dijo que si España da el salto tecnológico podemos incrementar nuestro PIB un 40% hasta el año 2020 y señaló que uno de los retos clave es centrarse en el cliente.

Enrique Tellado, CEO de Evo Banco dijo que las empresas deben ofrecer las mejores condiciones si quieren que en ellas trabajen los más talentosos.

Por su parte, el presidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno, hizo un encendido discurso sobre el sector de la distribución como generador de empleo (sólo en 2016 crearon 75.000 puestos de trabajo), de riqueza (representan el 12% del PIB) y del sector inmobiliario (utilizan más de 900.000 locales comerciales) así como ser el escaparate de la creatividad de un país. El negocio online fomenta el comercio físico y viceversa, afirmó Gimeno por lo que hay que apoyar todos los canales y fórmulas de pago pues esta batalla la ganará quien mejor escuche, entienda y atienda a los clientes.

Mediante videoconferencia se pudo escuchar también al presidente de Mercadona, Juan Roig y al de Inditex Pablo Isla. Roig afirmó que son las empresas y sus equipos directivos los que mejoran el bienestar de un país por lo que hay que ser honrados. Se entendía de sus palabras que no se puede mentir a la gente con arcadias imposibles. Isla, que acaba de ser elegido como el mejor directivo del mundo por la Harvard Business Review, aseguró que Inditex aunque es una multinacional se gestiona como una pyme y se presta atención a cada detalle pues esto lleva indefectiblemente al éxito. Invertir en tecnología y evitar la autocomplacencia son dos fórmulas fundamentales para no perder comba.

José Luis Bonet, presidente de la Cámara de España y honorífico de Freixenet, denunció abiertamente que la inestabilidad política afecta al bienestar de la gente pues las empresas buscan un puerto seguro. Calificó como frívolo el pensamiento de los independentistas al no prever que las empresas se irían en tromba y denunció que algunos empresarios no levantaron públicamente la voz alertando de lo que pasaría. “Tenían el deber moral de hacerlo, como lo he hecho yo desde el principio”, remató.

Además dijo que los que se han ido no volverán y que su empresa ha vivido los boicot (por unas palabras del líder de ERC en 2004) y los movimientos a favor precisamente para combatir el relato de los indepes. Su familia lleva más de 100 años creando riqueza en Cataluña y ahora viven como un desgarro tener que mover la sede por todo esto.

Emilio Lamo de Espinosa, presidente del Real Instituto Elcano, también señaló el problema catalán como una preocupación europea por su efecto espejo sobre otras regiones (Véneto y Lombardía) que pueden pedir más independencia y menos integración comunitaria.

Rebeca Grynspan, secretaria general de la SEGIB, afirmó que el mundo va por una mayor globalización y apertura no por el aislacionismo mientras que el exministro de AAEE, Josep Piqué, aseguró que Barcelona, su ciudad, ya no es una capital financiera, ni editorial, ni un polo de atracción turística ni cree que recaiga la agencia europea del medicamento. Confía en que todo se acabará superando aunque quedarán importantes jirones en la gatera.

El último en participar fue Francisco González, presidente del BBVA, que quiso obviar la cuestión catalana para centrarse en la gran paradoja; China se ha convertido en el gran adalid de la economía de mercado y sólo la tecnología podrá salvar las estructuras bancarias. FG dice que las entidades se convertirán en plataformas como Amazon o Netflix y miles de bancos desaparecerán en los próximos 15 años pues las startups serán las que revolucionen el sector.

También los reguladores emprenderán una campaña por regular el poder de empresas como Microsoft, FB, Google o Apple. La jornada estuvo moderada por periodistas como Iñaki Gabilondo, Gloria Lomana o Ángeles Blanco.