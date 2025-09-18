La UEFA ordenó al Real Madrid requisar las banderas palestinas en las puertas de entrada al Bernabéu

La seguridad del Real Madrid siguió las órdenes dadas por la UEFA y el Coordinador de Seguridad del Gobierno para retirar las banderas de Palestina que el pasado martes intentaron introducir algunos aficionados antes del duelo contra el Olympique de Marsella en el Santiago Bernabéu. El club obedeció las directrices que le dieron las autoridades competentes y en ningún momento hizo una restricción arbitraria de la libertad de expresión de los aficionados.

El Delegado de la UEFA y el Coordinador de Seguridad del Estadio fueron quienes determinaron que no se permitiese el acceso de banderas ni enseñas de carácter político al recinto, incluidas expresamente las relativas a Palestina, Israel, Ucrania y Rusia.

Según ha podido saber OKDIARIO, el representante del organismo presidido por Aleksander Ceferin solicitó en la reunión previa de seguridad al partido que los aficionados acudiesen al estadio «sin mostrar ningún tipo de simbología que pueda mezclar el deporte con cualquier tipo de reividicación del carácter que sea».

Las medidas tomadas no buscaban otra cosa que preservar el carácter deportivo del espectáculo y evitar que hubiese factores ajenos que pudieran dar lugar a enfrentamientos, disturbios o alteraciones del orden público como es lógico.

El Real Madrid, además, está amparado en este caso por el artículo 16.2 e) del Reglamento Disciplinario de la UEFA, así como el artículo 45 del Reglamento de Seguridad de la UEFA. Ambos prohíben expresamente «la introducción y exhibición en los estadios de cualquier mensaje, objeto o símbolo de naturaleza política, ideológica o religiosa, antes, durante y después de los partidos».

Por si fuese poco, la legislación española también ampara las medidas tomadas para evitar que se introdujesen banderas de Palestina en el recinto. La Ley 19/2007, de 11 de julio, y su desarrollo reglamentario en el Real Decreto 203/2010, de 26 de febrero establece igualmente «la prohibición de introducir pancartas, banderas o símbolos que puedan servir de vehículo a mensajes políticos o ideológicos en el marco de acontecimientos deportivos».