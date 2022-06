El Everton pone precio al traspaso de Richarlison al Real Madrid

Richarlison quiere salir del Everton y su primera elección es el Real Madrid. En el club blanco, están tranquilos porque no van a mover ni un dedo hasta que Vinicius no consiga el pasaporte español. Los trámites para que el carioca logre la doble nacionalidad están muy avanzados, pero en el Bernabéu no se acometerá ningún movimiento hasta que esté cerrado ese asunto.

Además, la llegada de Richarlison no será ni mucho menos sencilla porque el Everton no está dispuesto a dejarle marchar por menos de 65 millones de libras. El brasileño, que acaba contrato en 2024, también se encuentra en la órbita de posibles refuerzos del Paris Saint Germain, del Chelsea y del Madrid.

El pasado 31 de mayo Eduardo Inda ya adelantó en El Chiringuito de Jugones el interés de Ancelotti, que ya tuvo a Richarlison a sus órdenes en el Everton, en fichar al brasileño. «A Ancelotti hay un jugador que siempre le ha gustado, le tuvo en el Everton. Ha sido titular en la selección brasileña y es Richarlison. Es joven y es caro, costaría bastante dinero», desveló el director de OKDIARIO en el programa de Pedrerol.

El gran problema es que el Everton pagó 50 millones de libras al Watford por Richarlison y no está dispuesto a dejarle salir por menos de 65 (unos 80 millones de euros). Además, el internacional brasileño, de 25 años, ha rechazado una oferta del Arsenal porque tiene sobre la mesa el interés del PSG, que ya le quiso el año pasado para suplir la posible salida de Mbappé, y del Chelsea, que busca un sustituto a Lukaku.

El Everton necesita vender

El Everton necesita deshacerse de jugadores después de haber sido señalado por saltarse el Fair Play financiero de la Premier y Richarlison es uno de sus jugadores más valiosos en el mercado. El propietario mayoritario del club toffee, Farhad Moshiri, anunció pérdidas de 372 millones de libras en el balance económico de las tres últimas temporadas. Por ello, ha ordenado que la masa salarial del club se reduzca en los próximas dos temporadas hasta en un 70 por ciento.

Richarlison, que ha cambiado de agencia de representación y ha fichado por CAA Base (la misma de su técnico, Frank Lampard), está decidido a irse del Everton este verano porque cree que su carrera se está estancando en un club de segundo nivel. Su objetivo es jugar en un club donde puede competir por los grandes títulos. El PSG y el Chelsea están al acecho, pero si el Real Madrid va en serio a por él, el brasileño dará el sí.