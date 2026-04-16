Camavinga tropieza en la misma piedra: ya fue expulsado en los cuartos de 2025 por desplazar un balón

Camavinga salió en la foto de la eliminación del Real Madrid después de que Vincic le expulsara de forma injusta en los últimos minutos del partido disputado en el Allianz Arena. El árbitro esloveno le sacó dos amarillas en ocho minutos que fueron decisivas para que el equipo de Arbeloa acabara cayendo en los cuartos de final de la Champions League. Al jugador francés ya le ocurrió algo similar la pasada temporada en el Emirates contra el Arsenal.

Slavko Vincic acabó con un buen Real Madrid en el minuto 86 del partido contra el Bayern cuando decidió expulsar a Camavinga de forma injusta. El jugador francés, que había entrado al campo en el 61 de partido y visto la primera amarilla por un agarrón a Musiala en el 78, acabó siendo expulsado ocho minutos después por retener unos segundos de más un balón tras cometer una falta. Para sorpresa de todos, el colegiado decidió dejar al conjunto blanco con uno menos y ahí se acabó el Real Madrid.

Esta expulsión fue una losa que no pudo soportar el equipo de Arbeloa, que vio cómo segundos después Luis Díaz hacía el 3-3 en el marcador, que ponía al conjunto alemán por delante en la eliminatoria. Esta vez no hubo milagro y Michael Olise acabó haciendo el cuarto y decisivo gol del partido, que fue la tumba de un Real Madrid que mostró un gran nivel en el Allianz Arena y tuvo contra las cuerdas al conjunto alemán en algunos momentos del partido. Finalmente, fue Vincic el que decidió una eliminatoria con polémica.

«No se puede expulsar a un jugador por una cosa así; el árbitro ni sabía que tenía tarjeta y se ha cargado una eliminatoria muy bonita, muy igualada, en todo lo alto y ahí se ha acabado el partido», dijo Álvaro Arbeloa sobre la decisión de Vincic en la rueda de prensa posterior al partido. «Nos hubiese gustado que nos ganasen de manera diferente a como ha sido, con una expulsión inexplicable por parte de cualquiera y que todavía nadie entiende. Y yo creo que por eso hay esa sensación de injusticia, de enfado y de dolor», dijo el técnico.

La misma expulsión de Camavinga… en 2025

Camavinga también sufrió una expulsión similar la pasada temporada en el partido de ida de los cuartos de final que enfrentó al Real Madrid contra el Arsenal en el Emirates. Con 3-0 en el marcador, el jugador francés vio la segunda tarjeta amarilla en el descuento del partido por desplazar el balón. En este duelo, el jugador francés había sido titular y acumulaba 94 minutos sobre el terreno de juego.

Un año después de este partido, Eduardo Camavinga volvió a ser protagonista por ser víctima de una injusta expulsión por parte de un Vincic que sentenció al Real Madrid en los cuartos de final de la Champions League.