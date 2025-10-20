Arda Güler como Mesut Özil

Arda Güler revolucionó el partido en el Coliseum para dar la victoria al Real Madrid. El turco dio la asistencia a Kylian Mbappé para macar el gol del triunfo ante el Getafe y salvó tres puntos muy importantes de cara a la jornada de este domingo con el Clásico. Su metamorfosis con Xabi Alonso le convierte en el nuevo engranaje que hace recordar los viejos tiempos de Mesut Özil en Chamartín.