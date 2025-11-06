Scariolo no descarta a Tavares para el Clásico: «Es duda, hasta mañana no sabremos»

Sergio Scariolo no quiso descartar a Walter Tavares para el Clásico pese a que el pívot del Real Madrid no entrenó este jueves en el pabellón de la ciudad deportiva de Valdebebas por enfermedad. Su ausencia, junto a la de David Krämer, que sufrió un golpe durante la sesión (ambos jugaron el pasado domingo en Zaragoza) hacen saltar las alarmas en el equipo blanco a un día del partido contra el Barcelona en la jornada 9 de la Euroliga en el Palau Blaugrana.

«Son todo decisiones que se tomarán mañana. No te puedo contestar, son tres jugadores que son duda para el partido. Hasta ver mañana en el entreno de la mañana no podremos saber», afirmó Scariolo, que recalco que tanto Tavares como Krämer y Chuma Okeke (éste sí entrenó y parece haberse recuperado de su esguince de tobillo) «son duda». «No estamos seguros de poder contar con ellos, por tema físico», explicó.

Con respecto a esto, el italiano aseguró que Alex Len, el nuevo pívot del Real Madrid, debutará este viernes: «Jugará seguramente. Le he visto bastante bien dentro de lo que cabe, recién aterrizado, tres días de entrenamiento son poquísimos para pensar que un jugador esté ni cerca. La ventaja es que ha jugado en Europa con su selección, no

«Tiene margen de mejora, físicamente no está al 100% para poner ese punto de energía más que dará cuando llegue el momento de la temporada en que todos tienen que estar a tope. Tiene una capacidad asombrosa de entender las cosas. No quiero comparar porque no sería generoso. Está muy arriba, pero como todo el mundo tiene margen de mejora en otras facetas. A nivel de entender como jugamos, muy bien», comentó sobre Trey Lyles.