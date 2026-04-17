Florentino Pérez presidió en el palco de honor del Santiago Bernabéu la presentación de la XIII edición del Corazón Classic Match: "Un partido con alma de infancia", en el que se enfrentarán el Real Madrid Leyendas y el Inter Legends, y que se celebrará el sábado 13 de junio de 2026. El presidente del Real Madrid tomó la palabra nada más comenzar el acto, en un discurso en el que señaló que este partido por la solidaridad "es un ejemplo de lo que debe representar el fútbol y el deporte".
Alexis Mac Allister es el último nombre relacionado con el Real Madrid. En Inglaterra han informado que el argentino podría salir del Liverpool este verano y lo han postulado como posible candidato a llegar al Bernabéu en esta próxima ventana de fichajes. El centrocampista argentino, campeón del mundo en 2022 con la selección de Scaloni, ya fue relacionado en su día con la entidad madridista.
El Real Madrid no falló y ganó de paliza al Estrella Roja este jueves en el último partido de la fase regular de la Euroliga, una victoria con la que se asegura el factor cancha en los play off (103-82). Los de Sergio Scariolo fueron de menos a más y acabaron ofreciendo un recital ofensivo con seis jugadores en dobles dígitos de valoración. Los blancos firman un histórico e inédito récord de un equipo como local desde el cambio al formato todos contra todos en 2015: ¡18 triunfos y sólo una derrota!
Dani Carvajal estalló contra el árbitro esloveno Slavko Vincic después de la polémica segunda tarjeta amarilla a Camavinga y el posterior gol de Luis Díaz, que condenó al Real Madrid en Múnich. La expulsión al centrocampista madridista cambió por completo un encuentro igualadísimo que parecía encaminado hacia la prórroga.
El Real Madrid vivió una noche amarga en Múnich tras caer eliminado de la Champions League frente al Bayern de Múnich, en un partido cargado de tensión y polémica. La derrota ha sido dolorosa para el vestuario por lo bien encarrilado que estaba y, tras una decisión arbitral, todo cambió. Arda Güler no dudó en enviar un mensaje a la afición y disculparse con ellos.
El Real Madrid cayó eliminado de la Champions League tras perder 4-3 con el Bayern de Múnich en el Allianz Arena, después de una expulsión muy polémica a Camavinga que condicionó la eliminatoria. Desde 'TV3' festejaron la eliminación de los blancos como si hubieran ganado la Champions. Una celebración deplorable que ha desatado las críticas en redes sociales.
El Real Madrid ya conoce los horarios de sus próximas tres jornadas. La Liga confirmó la fecha y el horario de la próxima jornada 34 que medirá al Real Madrid ante el Espanyol en el RCDE Stadium. El partido se jugará el domingo 3 de mayo a las 21:00 horas, por lo que los blancos jugarán este partido sabiendo qué ha hecho el Barcelona en dicha jornada (Osasuna-Barça) en la semana previa al Clásico liguero que podría ser determinante para el título de Liga.
Los jugadores del Real Madrid protestaron al árbitro Vincic después de que concluyera el encuentro en el Allianz Arena de Múnich. El equipo español cayó eliminado en cuartos de Champions en los últimos instantes del partido de vuelta. Cuando el encuentro iba 2-3, resultado que llevaba la eliminatoria a la prórroga, el colegiado esloveno expulsó a Camavinga por doble amarilla por desplazar ligeramente el balón tras una falta. La actuación fue clave, porque después de eso, el Bayern marcó dos goles. Al final del encuentro, los jugadores del Real Madrid protestaron al árbitro esa acción, entre ellos Arda Güler, que fue expulsado.
Alberola Rojas, el árbitro que dirigió el Real Madrid - Girona y se negó a pitar el clamoroso penalti a Mbappé, le dijo al jugador francés que lo que había ocurrido -el codazo de Vitor Reis- era un "choquecito" a pesar de que vio su sangre. El colegiado ahora premiado por el Comité Técnico de Árbitros vio cómo Mbappé sangraba de la ceja, pero ni él ni Trujillo Suárez en el VAR consideraron pitar penalti en una acción que era clarísima.
"Ni disimulan". Así se resumía en Valdebebas la sensación al conocer la designación arbitral para la final de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad en La Cartuja. Los elegidos, los mismos. Los mismos que hace apenas unos días no quisieron, porque no quisieron, señalar un penalti a favor del Real Madrid ante el Girona en el Santiago Bernabéu.