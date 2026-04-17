  • Carvajal estalla contra el árbitro tras la roja a Camavinga: ¡Es por tu culpa!
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    Carvajal estalla contra el árbitro tras la roja a Camavinga: "¡Es por tu culpa!"

    Dani Carvajal estalló contra el árbitro esloveno Slavko Vincic después de la polémica segunda tarjeta amarilla a Camavinga y el posterior gol de Luis Díaz, que condenó al Real Madrid en Múnich. La expulsión al centrocampista madridista cambió por completo un encuentro igualadísimo que parecía encaminado hacia la prórroga. 
    • Miguel Zorío
  • La deplorable celebración de TV3 de la eliminación del Real Madrid
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    La deplorable celebración de TV3 de la eliminación del Real Madrid

    El Real Madrid cayó eliminado de la Champions League tras perder 4-3 con el Bayern de Múnich en el Allianz Arena, después de una expulsión muy polémica a Camavinga que condicionó la eliminatoria. Desde 'TV3' festejaron la eliminación de los blancos como si hubieran ganado la Champions. Una celebración deplorable que ha desatado las críticas en redes sociales.
    • Miguel Zorío
  • Así fue el tremendo enfado del Real Madrid con el árbitro: Güler terminó expulsado
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    Así fue el tremendo enfado del Real Madrid con el árbitro: Güler terminó expulsado

    Los jugadores del Real Madrid protestaron al árbitro Vincic después de que concluyera el encuentro en el Allianz Arena de Múnich. El equipo español cayó eliminado en cuartos de Champions en los últimos instantes del partido de vuelta. Cuando el encuentro iba 2-3, resultado que llevaba la eliminatoria a la prórroga, el colegiado esloveno expulsó a Camavinga por doble amarilla por desplazar ligeramente el balón tras una falta. La actuación fue clave, porque después de eso, el Bayern marcó dos goles. Al final del encuentro, los jugadores del Real Madrid protestaron al árbitro esa acción, entre ellos Arda Güler, que fue expulsado. 
    • Francisco Rabadán