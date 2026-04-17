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Florentino Pérez presidió en el palco de honor del Santiago Bernabéu la presentación de la XIII edición del Corazón Classic Match: "Un partido con alma de infancia", en el que se enfrentarán el Real Madrid Leyendas y el Inter Legends, y que se celebrará el sábado 13 de junio de 2026. El presidente del Real Madrid tomó la palabra nada más comenzar el acto, en un discurso en el que señaló que este partido por la solidaridad "es un ejemplo de lo que debe representar el fútbol y el deporte".