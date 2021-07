No está siendo el verano más activo de Wanda Nara en lo que se refiere a explosivos posados de los que acostumbra a publicar en sus redes sociales. Pero la influencer argentina no ha fallado a la cita de cada periodo vacacional y ha vuelto a dejar sin habla a sus millones de seguidores con las últimas fotos que ha subido, en las que aparece comiéndose un helado, mojada, en la piscina de su impresionante ático en Milán.

En tierras italianas disfruta de una parte de sus vacaciones junto a su marido Mauro Icardi y sus hijos. Antes, la pareja viajó a África donde disfrutaron de varios safaris y también de paradisíacas playas. Este año, a diferencia de otros anteriores, no han pasado por Ibiza, donde suelen alquilar un yate de lujo con amigos y compañeros de profesión del delantero del PSG.

Una Wanda Nara que en los últimos días ha sido noticia por su posible participación en ‘Masterchef Argentina’, alimentando ella misma los rumores en sus redes sociales. «Chicos, yo hago comidas muy de olla popular. Ricas y económicas como para un millón. ¿Cómo hago en MasterChef?», se preguntó. Sin embargo, no parece sencillo que la argentina participe en el programa por sus exigencias.

“Primera exigencia de Wanda: le pidió a la producción un curso previo con un profesional exitoso de la cocina, no quiere alguien que no tenga pantalla. Segunda y esta es la más complicada: los días y las horas de grabación son un tema para ella porque son grabaciones extensas de casi diez horas”, cuenta un periodista argentino, país en el que participaría Wanda: «Mauro Icardi se quedaría en Francia jugando en su club y tiene que coordinar todo con él. La separación no es un problema, los chicos sí».