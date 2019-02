Nadal: “Mi intención es estar en la Copa Davis”

Rafa Nadal ha confirmado su intención de disputar la Copa Davis en noviembre en Madrid. El tenista español también ha valorado su inicio de temporada y reconoció que no tenía el tiempo de rodaje suficiente para encarar un partido tan exigente como una final de Grand Slam ante el número uno, Novak Djokovic

Rafa Nadal ha confirmado su intención de jugar la primera edición de la Copa Davis con su nuevo formato el próximo mes de noviembre en la Caja Mágica de Madrid. Lo ha hecho durante el coloquio “Diálogos de futuro con Rafa Nadal”, organizado por el Banco Sabadell y celebrado en Vigo este jueves. El número dos del mundo y finalista en el Abierto de Australia no quiso pronunciarse sobre la ausencia de tenistas como Djokovic o Federer en la nueva competición.

“Mi intención es estar. Es un evento nuevo y hay que darle la oportunidad. A mí me encantaba la anterior Copa Davis pero no estaba adaptada a los nuevos tiempos. Con ese formato los mejores tenistas del mundo no competían habitualmente, y eso es malo. A partir de ahí se han buscando cambios, si son los adecuados o no se verá con tiempo”, comentó Rafa Nadal durante el coloquio celebrado en Vigo.

Sin embargo, no quiso pronunciarse sobre la ausencia de jugadores destacados como Djokovic o Federer, que han mostrado sus reticencias con el nuevo formato de la Davis propuesto por Gerard Piqué y el grupo Kosmos. “Estarán los que quieran estar, yo no sé quienes van a querer jugarla. No lo sé. Hay una cosa que es evidente. Los jugadores más veteranos como Murray, Federer o Djokovic pueden tener una idea del calendario pero luego suceden cosas y hay que tomar decisiones”, explicó el mallorquín.

Balance del inicio de temporada

El de Manacor también valoró su actuación durante el primer Grand Slam de la temporada, el Abierto de Australia, donde cayó en la final ante Novak Djokovic en tres sets. Nadal no pudo hacer nada ante el serbio y el español encontró en la falta de rodaje la razón por la que no pudo plantar oposición al de Belgrado.

“Creo que quizá el hecho de haber ganado los seis partidos anteriores de una manera muy contundente, con un estilo de juego un poquito más agresivo de lo que he jugado durante el resto de mi carrera, combinado con todos esos meses sin haber podido competir ni entrenar a una máxima intensidad me hizo llegar a la final sin un plan B. No estaba preparado para alargar el partido, correr a todas las bolas como estoy acostumbrado a hacer… Creo que era muy pronto para afrontar un partido que requería más físico del que yo en ese momento podía ofrecer”, reconoció.

La próxima cita en la agenda de Nadal es el Abierto Mexicano, que se disputa en Acapulco del 25 de febrero al 3 de marzo y que servirá de antesala de los dos primeros Masters 1000 del curso: Indian Wells y Miami, torneos a los que tuvo que renunciar el año pasado.