Djokovic: “Nadal es un ejemplo de lucha y espíritu de sacrificio”

Novak Djokovic se rindió en elogios hacia Rafa Nadal y agradeció a su entrenador Marian Vajda por haber regresado a su equipo en este Open de Australia

Novak Djokovic se convirtió en el rey de Australia tras vencer de manera magistral a Rafa Nadal en la final del primer Grand Slam de la temporada. El tenista de Manacor venía mostrando un gran nivel pero se vio superado por el serbio, que estuvo intratable durante todo el encuentro y no le dio opción alguna. Nole se mostró muy feliz por la victoria ya que hace un año, igual que Rafa, sufrió una dura lesión en el codo que le mantuvo un tiempo apartado de las pistas y se rindió a su rival por ser un “ejemplo de lucha y espíritu de sacrificio”.

“Ha sido un partido duro hoy. Volviste de una lesión (a Rafa), algo que te ha perseguido siempre, y me has enseñado, a mí y otros muchos jugadores del mundo, lo que es un ejemplo de lucha y espíritu de sacrificio en un jugador de tenis”, dijo Djokovic emocionado. Además se identificó con Nadal porque ambos vienen de sufrir una grave lesión. “Yo también he estado lesionado y he pasado por quirófano en los últimos tiempos, y estar aquí hoy delante de vosotros, con este título, es realmente increíble. Estoy sin palabras”.

Además tuvo palabras de agradecimiento para su equipo, pero en especial su entrenador Marian Vajda, que ha regresado en este Open de Australia y es una de las claves del éxito de Djokovic: “Me gustaría agradecer a mi equipo el apoyo. Este es un deporte individual pero siempre están detrás mí. Gracias por volver Marian, gracias a mi fisio por ocuparse de mi cuerpo”.

Acto seguido dedicó unas frases a toda su familia: “Quiero saludar a mi esposa y a mis hijos. Espero que estén viéndome. Ya sabéis, los trofeos son más especiales cuando hay alguien con quien compartirlos. Yo quiero hacerlo con ellos, con mis hermanos y mis padres. Su amor y apoyo incondicional y el tiempo que han sacrificado para que yo pudiera estar aquí es algo que nunca voy a dar por garantizado”.

Al igual que Nadal, Djokovic también ha querido felicitar a los organizadores del primer grande del año, considerado por muchos el mejor del circuito. “Quiero recalcar lo que ha dicho Rafa. Este es un gran torneo, en una ciudad vibrante, con buen tiempo, y el trabajo que hacéis para que estemos a gusto y el respeto de la gente a los tenistas lo confirman como el mejor torneo del mundo. No puedo esperar a volver el año que viene”, espetó.