Nadal: “Estoy feliz con todo, cada día me siento más confiado”

Rafa Nadal se mostró feliz y satisfecho tras debutar con victoria en el Abierto de Australia ante el tenista local James Duchworth (6-4, 6-3 y 7-5) en dos horas y cuarto de partido. “Estoy feliz por todo”, dijo el tenista español, que ya piensa en la segunda ronda donde le espera otro rival local, Matthew Ebden, de 31 años.

“No es fácil regresar después de muchos meses, especialmente contra un jugador que juega súper agresivo en cada tiro”, reconocía Nadal en la rueda de prensa tras imponerse a Duckworth, número 238 de la ATP en su regreso a la competición tras cuatro meses fuera del circuito por diferentes lesiones. “Fue a la pista con la determinación de no golpear más de dos bolas seguidas desde la línea, fue difícil”, comentaba el español sobre su rival, dispuesto a acortar los puntos en la red a la menor oportunidad.

El español puso en práctica su nueva arma: un saque renovado, que busca mayor efecto. “Mi servicio funcionó bien. No conozco mi porcentaje, pero hubo muchas buenas posiciones después del primer servicio”, declaraba el pupilo de Carlos Moyá. “Me sentí sólido con el segundo servicio. Y en términos generales, estoy contento con la victoria de hoy contra, como dije antes, un oponente muy difícil de jugar “, valoró.

Nadal parece haber dejado atrás los problemas físicos que le impidieron jugar en Brisbane y se muestra confiado con sus progresos. “Estoy feliz por todo”, dijo Nadal. “Fue triste no jugar en Brisbane porque tuve un pequeño problema en la pierna. Pero eso sucede, especialmente cuando vuelves. Siempre son diferentes dolores que aparecen en las primeras semanas después de un tiempo”, indicaba el número dos del mundo.

“Es normal que los comienzos sean difíciles, pero cada día me ayuda y cada día me hace sentir mejor, me hace sentir más confiado. Así que esa es una victoria importante “, valoró el español tras su primera toma de contacto con la Rod Laver Arena, sobre la que hace una década conquistó su único Grande en Melbourne.

Un periodista se quedó dormido en plena rueda de prensa



Un periodista italiano protagonizó la anécdota del día en la rueda de prensa del español. Posiblemente por el jet lag, se quedó dormido, algo que provocó las risas del propio Nadal cuando se dio cuenta. “No debo de ser muy interesante”, bromeó el español. “Buenos días Ubaldo”, le decía en italiano el de Manacor. “Estabas cerrando los ojos para estar más atento a mi respuesta”, comentó entre risas con él.