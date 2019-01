Los retos de Rafa Nadal para 2019

Rafa Nadal arranca la nueva temporada de manera oficial este jueves en Brisbane. El tenista español tiene muchos retos que perseguir en 2019: jugar más agresivo, tratar de mantener al margen las lesiones, recuperar el número uno o completar por segunda vez el Grand Slam

El tenista español Rafael Nadal debuta este jueves de manera oficial en la temporada 2019. Lo hará ante Jo Wilfred Tsonga en Brisbane. Será el primer título por el que pelee el de Manacor, en un año en el que tiene varios retos que conseguir. Jugar más agresivo, mantener al margen las lesiones, recuperar el número uno… Estos son los objetivos de Nadal para 2019.

Estar al 100 % para ser competitivo

2018 fue un año complicado para Rafa Nadal en cuanto a las lesiones. El español apenas pudo disputar nueve torneos y en algunos de ellos tuvo incluso que retirarse por diferentes problemas. Para 2019, el tenista de Manacor confía en que las lesiones lo respeten y pueda ser competitivo en todos los torneos a los que asista.

“Quiero sentirme competitivo todas las semanas que esté en una pista”, confesaba el número dos en la rueda de prensa previa al torneo de Brisbane, en el que arrancará de manera oficial la temporada.

En ese sentido, tanto Carlos Moyá como él han decidido bajar la intensidad de los entrenamientos, no se trata de pasar horas y horas sobre la pista, sino de entrenar los golpes en los que haya que hacer más insistencia. Tampoco van a correr riesgos innecesarios, como ya demostró el balear con su decisión de no jugar la final de consolación de Abu Dhabi.

Jugar más agresivo

Si hay algo que caracteriza a Rafa Nadal es que nunca se da por vencido sobre la pista. El español somete a su cuerpo a un elevado desgaste físico,ya que lucha por cada punto. Para 2019, su cuerpo técnico, con Carlos Moyá a la cabeza, se han marcado un objetivo: cambiar la estrategia. Buscan que Nadal sea un jugador mucho más agresivo, que sus puntos sean más cortos, precisamente para no someter a mayor desgaste a su cuerpo. Nadal cumplirá en junio 33 años y quiere alargar su carrera el mayor tiempo posible.

Carlos Moyá se encargaba de explicarlo en una entrevista en la web de la ATP hace unos días. “Con 20 años puede jugar así como jugó (en los últimos partidos del US Open), pero a estas alturas tiene que forzar un poco más, ser más agresivo. Cuando no tienes mucha confianza es difícil buscar esa agresividad. Eso es un poco lo que intentamos meterle en la cabeza”, decía el que fuera ex número uno y ahora entrenador de Nadal.

Doble Grand Slam

Roland Garros es, sin duda, de los Grand Slams el que más magia tiene para Rafa Nadal. Nadie ha tenido jamás un idilio tan duradero con París como el español. Sin embargo, si hay un torneo de esta categoría especialmente importante para Nadal es el Abierto de Australia. Es el único Grande que sólo ha conquistado en una ocasión y por ello sueña con ganar en Melbourne para completar por segunda vez el Grand Slam (ganar dos veces los cuatro Grandes del circuito).

El español conquistó por primera vez el suelo aussie en 2009 en una final inolvidable ante Federer. Desde entonces, Nadal ha disputado en tres ocasiones el último partido por el título, pero ha caído en las tres. Lo hizo en 2012 ante Djokovic, en 2014 ante Wawrinka y en 2017 ante Federer. Este año espera llegar al 100 % para pelear por su sueño.

Recuperar el número uno

Nadal es actualmente el número dos del ranking de la ATP, con 7480 puntos, por detrás de Novak Djokovic, con 9045 puntos. La conquista del número uno se antoja un reto complicado, pues aunque el español puede sumar puntos en Australia si supera los cuartos de final y no defiende nada en Indian Wells ni Miami, tampoco lo hace el serbio. Hay que recordar que el de Belgrado cayó en octavos de Melbourne y en sus debuts en los torneos americanos. No fue hasta el ecuador de la temporada cuando Djokovic deslumbró en el circuito y le llevó a ocupar el trono del tenis.

En la gira de tierra Nadal no podrá sumar – sólo en Madrid, donde cayó en cuartos de final ante Thiem-, de modo que hasta el último tramo de temporada no podrá tomar el pulso con Djokovic por el número uno. Momento en el que el serbio defenderá más puntos.

Para Nadal ser número uno es algo que le ilusiona pero tampoco le obsesiona. “El objetivo no es ser número 1 aunque si al final del año tengo opciones de serlo, pues fantástico. Claro que prefiero ser número 1 antes que número 2″, reconocía Nadal desde Brisbane.

Disfrutar del tenis como el primer día

El último en la lista pero no por ello menos importante. Nadal lleva más de media vida como profesional del tenis, pero cada vez que salta a la pista lo hace como si fuera el primer día. No importa la larga lista de trofeos que figura en su palmarés, el de Manacor sigue con un apetito insaciable de triunfar haciendo lo que más le gusta: jugar al tenis.

“Lo que quiero es seguir haciendo las cosas que me hacen sentir feliz y jugar a tenis me hace feliz y quiero hacerlo de la mejor manera posible y el mayor tiempo posible”, decía Nadal días atrás. Por ello, en 2019 el mallorquín buscará seguir añadiendo grandes momento a su carrera.

Intentará conquistar torneos que aún se le resisten como el de Miami o la Copa de Maestros, acudirá a la gira de tierra para continuar con su hegemonía sobre la arcilla. Volverá a Madrid para resarcirse tras una despedida temprana en la pasada edición y volverá a lucir los colores de España en la nueva Copa Davis. Un 2019 en el que pelear por muchos retos y en el que seguro deleitará con grandes momentos a los aficionados del tenis.