La Copa Davis de Piqué busca televisión

Kosmos, empresa impulsora del nuevo formato de la Copa Davis y presidida por Gerard Piqué, confirmó que aún no ha llegado a un acuerdo para la emisión en televisión del evento en España La idea es que se retransmitan los partidos de España en abierto y que exista una cadena privada en la que se vean el resto de encuentros

El nuevo formato de la Copa Davis, impulsado por Gerard Piqué y la empresa que preside, Grupo Kosmos, ha conseguido los apoyos necesarios para un cambio histórico en una de las competiciones emblemáticas del mundo del tenis. La Davis de los tres sets, la sede fija y las dos semanas de competición ya ha sido organizada y presentada, pero aún le quedan flecos para convertirla en viable y sobre todo, rentable. Uno de estos condicionantes es la emisión del torneo, ya que a día de hoy, Kosmos no tiene un acuerdo para la retransmisión por televisión de un evento con el que esperan cambiar la perspectiva de la competición por equipos en el tenis.

El CEO de Kosmos Tennis, Javier Alonso, explicó en una reunión con medios españoles que aún no existe un acuerdo formal para la emisión de la Copa Davis en 2019 en España. “Con tantos partidos no es viable que el torneo lo ofrezca sólo una cadena generalista”, aseguró, dejando constancia de las impresiones del Grupo Kosmos para la explotación televisiva de uno de los eventos del año en el mundo del tenis.

A pesar de que la situación no es ni mucho menos límite, Piqué no cuenta con un acuerdo de televisión firmado en España, país que de forma inevitable se ha convertido en estratégico para el funcionamiento óptimo de la Copa Davis en su primer año en el nuevo formato. El combinado nacional no participará en las eliminatorias previas de clasificación debido a su condición de semifinalista de 2018 y, por tanto, entrará directamente en la fase final.

Los derechos de emisión de la Copa Davis en el siglo XXI han ido de la mano de Televisión Española, que ahora ve como peligra su futuro al frente del histórico torneo, lo que a su vez podría significar el final de una era en el tenis masculino de élite. La Davis es el último gran torneo tenístico que el ente público poseía en su programación hasta 2018, año en el que vencía el contrato, y ahora deberán pelear por renovarlo, con la ventaja de conocer que Kosmos busca una televisión en abierto para los partidos de España, pero sin la certeza de que vayan a ser ellos los que puedan retransmitir los encuentros disputados en Madrid.

Federer y Djokovic, otro punto pendiente

Los acuerdos de televisión no son el único aspecto en el que Kosmos tiene que trabajar en los próximos meses de cara al funcionamiento total de la Copa Davis. También se trabaja en la innovación en la relación entre entrenadores y jugadores de cara a los partidos, y por supuesto en el convencimiento de los jugadores más reticentes a participar en el torneo. A día de hoy, Novak Djokovic y Roger Federer mantienen posturas lejanas con al organización y lo lógico sería que no participaran en la primera edición, mientras que Alexander Zverev, como confirmaron Galo Blanco y Javier Alonso, ya se ha apuntado a las eliminatorias previas de febrero.