Francia, contra la Copa Davis de Piqué: “Ójalá no funcione y volvamos al formato antiguo”

El equipo francés de Copa Davis, recientemente derrotado en la final de la edición de 2018, ha criticado duramente el nuevo formato de competición impulsado por Gerard Piqué y su empresa Kosmos y que entrará en vigor en 2019 a través de dos de sus integrantes, el capitán Yannick Noah y el tenista especialista en dobles Pierre-Hugues Herbert.

Después de la derrota en la final disputada en Lille frente a Croacia, Yannick Noah se despachó a gusto con el nuevo formato que entra en vigor la próxima temporada y que acaba con la Davis tal y como la conocíamos. “Espero que no lo llamen Copa Davis porque estarían mintiendo. Jugar al mejor de tres sets no es Copa Davis. Jugar en cualquier sitio no es Copa Davis. Para mí, el tenis de alta competición se ha terminado esta misma noche”, afirmó el capitán francés, siempre sincero.

La postura de uno de sus jugadores, Pierre-Hugues Herbert, fue todavía más extremista, deseando que el nuevo formato de Kosmos no llegue a buen puerto. “Esperemos que el nuevo formato no funcione y podamos volver al antiguo. Cuando salimos del estadio nos tomamos una foto para recordar este momento, no sabemos si podrá suceder de nuevo”.

Estas críticas se suman a la posible negativa de tres de los grandes tenistas del circuito, Novak Djokovic, Roger Federer y Alexander Zverev, en la primera edición de esta nueva Copa Davis. El formato cuenta con ideas refrescantes para los jugadores, pero para algunos no es suficiente si para ello hay que incumplir la tradición.