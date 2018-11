Djokovic lidera una campaña de boicot a la Copa Davis de Piqué

Novak Djokovic parece empeñado en que los grandes jugadores de la ATP no participen en la nueva Copa Davis de Kosmos y Gerard Piqué. El tenista serbio habría mandado un correo electrónico a varios jugadores para iniciar un boicot contra la norma de la ITF por la cual se obliga a participar una eliminatoria el año de los Juegos Olímpicos o el previo si se quiere participar en la cita. Frederick Rosengren, entrenador del británico Kyle Edmund confesó que su pupilo había recibido dicho email para frenar su participación con Gran Bretaña, uno de los dos países invitados al evento.

Rosengren, técnico de Kyle Edmund, fue muy duro con el nuevo formato a la vez que desvelaba las intenciones de Djokovic de boicotear el nuevo formato del torneo impulsado por Kosmos. “No he escuchado a un solo jugador hablando bien de la nueva Copa Davis. Que tengan buena suerte intentando conseguir a los mejores jugadores. Kyle recibió un mensaje la semana pasada de Djokovic, no sé si tenía algo que ver con la Copa Davis, pero lo que quiere es boicotear la regla que estás obligado a jugar por tu país el año antes de los Juegos o el mismo año”, afirmó.

Djokovic es, además de número uno del ranking, presidente del comité de jugadores de la ATP, un cargo en el que se está haciendo fuerte y que también utiliza en su negativa inicial a participar en la nueva Copa Davis. Otros tenistas que forman parte del Top 10, caso de Roger Federer o Alexander Zverev, también han expresado su desacuerdo con las fechas de la nueva Copa Davis y podrían no participar.

We had the pleasure to have Fredrik Rosengren, coach of Kyle Edmund, in our show recently.

Here is the translated part where talks about players disbelief in the new DC-format and why Djokovic wants players, and Edmund, to boycott a specific rule.

🎥: @Sourcepodden pic.twitter.com/3ODj6TmYVe

