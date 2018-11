Toni Nadal: “Rafa quiere estar en Tokyo 2020”

Toni Nadal habló sobre la posibilidad de que su sobrino y ex pupilo Rafa Nadal acuda a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. “Tenemos metas más próximas pero sé que le gustaría mucho estar de nuevo en una cita olímpica”, indicó en una entrevista para El Diario Vasco.

Tras más de década y media de exitosa colaboración entre tío y sobrino, la pareja decidió tomarse un respiro en 2017. “La decisión fue mía y no fue consensuada. Creí oportuno apartarme y entendí que Rafael ya no requería de mis servicios y listo. No me arrepiento aunque cuando veía a mi sobrino en Australia me hubiera gustado estar ahí. En la vida uno tiene que dar pasos y llegó el momento de irme”, indicó.

Por otra parte, desmintió a aquellos que afirman que hubo un momento de confrontación entre ellos. “No hubo una sola vez en la que Rafael me haya faltado al respeto. Si eso hubiera pasado me habría ido, es inaceptable. Rafael no ha tenido nunca en la vida una falta de respeto hacia mi persona ni hacia cualquiera de los integrantes del equipo. Es una cuestión de forma de entender la vida”, aseveró.

Por último, Toni Nadal valoró el año del actual número 2 del mundo. “Ha sido un año muy bueno con la pega de las lesiones, que le hicieron retirarse de dos Grand Slam. Con algo más de suerte habría sido magnífico. Hubiera podido ganar Wimbledon de nuevo”, zanjó.