Los jugadores de la ATP dan el premio a la deportividad a Rafa Nadal

Los mejores jugadores de tenis del mundo destacan también por su deportividad dentro y fuera de las canchas. Pero entre todos ellos destaca uno, Rafael Nadal, que ha recibido por parte de sus compañeros el Stefan Edberg Sportmanship Award, que reconoce su fair play como deportista y también fuera de la pista. De esta manera, Rafa forma parte de los premiados de la temporada 2018 de la ATP, que acabará un año más sin poder competir por culpa de las lesiones.

Esta es la segunda vez que Nadal es elegido como ganador de este premio, después de ser el más votado en la edición de 2010. Su actitud, siempre deportiva dentro del terreno de juego, se apoya en una labor social encomiable que se ha visto destacada en los últimos meses, merced a su ayuda desinteresada y activa a las víctimas de las inundaciones en Mallorca. Rafa, además de plantarse en el lugar de la catástrofe para ser uno más en las tareas de ayuda, organizó un partido de exhibición en favor de los damnificados que finalmente, debido a su lesión en el tobillo, ha tenido que ser aplazado.

Nadal recibe también el Stefan Edberg Sportmanship Award por diferenciarse dentro del terreno de competición como un deportista ejemplar, tanto con sus rivales como de cara al público. Rafa cerrará la temporada sin el número uno y sin poder competir en Londres por el Masters Finals, pero con un premio que le reconoce como un auténtico campeón del juego limpio.

La academia de Nadal celebró en su cuenta de Twitter el galardón concedido a su jugador. “¡Estamos muy orgullosos por tus éxitos en la pista, pero lo estamos aún más por tus VALORES! ¡Gracias Rafa!”, anunciaron.

And the 2️⃣0️⃣1️⃣8️⃣ Stefan Edberg Sportsmanship Award 🏆 of the @ATPWorldTour goes to… @RafaelNadal!! 👏🏻👏🏻👏🏻

¡Estamos muy orgullosos por tus éxitos en la pista, pero lo estamos aún más por tus VALORES! ¡Gracias Rafa! #ATP⁠ ⁠ pic.twitter.com/pF7qk5cPj9

— Rafa Nadal Academy by Movistar (@rnadalacademy) November 9, 2018