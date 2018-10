Reunión de urgencia entre Piqué y Djokovic: la Copa Davis corre peligro

Novak Djokovic, al igual que Roger Federer, se ha alineado en contra de la Copa Davis que propone Gerard Piqué y el grupo Kosmos. El tenista serbio aseguró que para él será más importante participar en la Copa del Mundo de selecciones de la ATP –que comenzará en enero de 2020– antes que en el torneo liderado por el futbolista del Barcelona.

“Es bueno tener una super estrella del fútbol que quiera hacer algo diferente en nuestro deporte. Podemos tener diferentes ideas pero lo está intentando. Todos queremos trabajar juntos al final y crear un solo evento. No hay espacio para dos torneos. No pueden coexistir Copa Davis y la Copa del Mundo. Puede pasar uno, dos o tres años, pero no más coexistiendo las dos”, dijo tras clasificarse para la final del Masters 1.000 de Shangai.

A Piqué le ha salido rana su invento de la nueva Copa Davis y varios sectores del tenis mundial están dispuestos a vetarle. Si primero fue Roger Federer –con su Laver Cup– quien sacó las uñas contra Piqué, ahora ha sido la ATP quien ha movido ficha contra la Federación Internacional de Tenis -con la que Kosmos alcanzó el acuerdo de la Davis– creando un torneo más lógico y rico económicamente que el promovido por los inversores del futbolista.

La situación actual podría dejar a Piqué sin los mejores jugadores en la Copa Davis. La primera edición se celebrará en noviembre del año próximo en Madrid, después de que la capital de España pagase 10 millones de euros por acoger el evento. Ahora parece que las cosas se le han complicado, y de qué manera, al grupo Kosmos y la Federación Internacional. El acuerdo que firmaron por 25 años para la gestión del torneo por 3.000 millones de dólares puede convertirse en papel mojado.