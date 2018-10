Federer y Djokovic muestran su rechazo a la nueva Copa Davis de Piqué y anuncian que no jugarán

Roger Federer se impuso a Roberto Bautista en los octavos de final del Masters 1.000 de Shanghai por 6-3, 2-6 y 6-4. Tras el partido, el suizo volvió a arremeter contra la nueva Copa Davis de Piqué y dejó entrever que no jugará porque “no creo que sea una competición hecha para mí”. Lo cierto es que al tenista nunca le ha gustado este nuevo formato y se ha mostrado partidario de mantener el actual.

“No va a ser nunca la Copa Davis que conocíamos pero hay que darle una oportunidad y espero que tengan éxito y les guste a los aficionados. No creo que sea una competición hecha para mí sino para las nuevas generaciones. No sé ni lo que voy a hacer en febrero ni si voy a jugar la gira de tierra el año que viene”, explicó.

Lo cierto es que Federer no es el único que rechaza la nueva Copa Davis de Piqué. Novak Djokovic y Alexander Zverev también han renunciado a jugar el nuevo formato propuesto por el futbolista del Barcelona Gerard Piqué, que no ha gustado en absoluto a tres de las mejores raquetas del circuito. El serbio no ha sido tan contundente, pero ha reconocido que tiene dudas porque su objetivo es la Copa del Mundo de la ATP.

“No sé todavía si la voy a jugar, es algo que tengo que hablar con mi equipo. Pero la fecha de la Copa Davis es muy mala para los grandes jugadores. Priorizaré la Copa del Mundo de la ATP. Yo creo que el Mundial debería ser un único gran torneo y no ir por separado pero todo indica que no va a ser así”, comentó Nole que ha vuelto a ser elegido como presidente de los jugadores.

Hasta ahora Rafa Nadal es de los pocos que han mostrado su apoyo a esta propuesta aceptada por la ITF, que entrará en vigor a partir del próximo año y se disputará en Madrid. Otro de los grandes tenistas que ha rechazado esta Copa Davis ha sido Andy Murray, aunque de manera indirecta. La madre del británico, Judy Murray, se mostró muy crítica con este nuevo formato como demuestra la imagen publicada en su cuenta de Twitter en la que se puede ver una lápida con el siguiente mensaje: “Aquí yace la Copa Davis. 1900-2018”.

La realidad es que esta nueva competición ha generado mucha polémica dentro del circuito. Prueba de ello es que tres de los cinco primeros del ranking ATP ya han anunciado que no participarán, por lo que el torneo pierde parte de su atractivo porque no se podrán ver duelos épicos entre Nadal, Djokovic y Federer por ejemplo. Es como si se jugase un Mundial de Fútbol sin Brasil, España y Francia. Las ausencias de Zverev, Djokovic y Federer son un duro golpe para esta nueva Copa Davis.