Nadal, sin fecha de regreso

Rafa Nadal ha regresado a los entrenamientos tras su lesión en la rodilla pero aún desconoce su fecha de regreso al circuito El español corre el riesgo de perder el número uno en este tramo final de la temporada

El actual número uno del mundo, Rafa Nadal, todavía no sabe cuándo podrá regresar a la competición. El tenista español se retiró el pasado 7 de septiembre en la semifinal del US Open ante Juan Martín Del Potro por una lesión en la rodilla y aún no sabe la fecha de vuelta al circuito. Por ahora, ha empezado a entrenar, pero Carlos Moyá, su entrenador, confirma que lo está haciendo “con mucha calma y sin un objetivo claro de cuándo volver”.

Nadal lleva un mes fuera de combate después de verse obligado a retirarse en el Abierto de Estados Unidos por lesión en la rodilla. La misma le hizo renunciar a la Copa Davis y poco después anunció su ausencia en la gira asiática “para recuperar la rodilla”. A día de hoy, el tenista español ha empezado a entrenar pero lo hace sin una idea clara de cuándo podrá regresar a la competición, tal y como confirma su entrenador, Carlos Moyá, que este fin de semana jugará en un torneo para veteranos en Mallorca.

“Es Rafael Nadal y cuando regrese a las pistas debe estar preparado para luchar y ganar el torneo”, ha señalado Carlos Moyá, quien reconoce que su pupilo “está atravesando por un momento difícil”. “Hemos empezado a entrenar, con mucha calma, sin tener un objetivo claro de cuándo hay que volver”, apunta el entrenador del de Manacor. Las prisas no son buenas consejeras y tanto Nadal como Moyá tienen claro que no hay que precipitarse. “No puede permitirse el lujo de volver al 50 por ciento”, apunta el que fuera también primera raqueta del mundo.

La lucha por el número uno

Rafa podría regresar a finales de octubre, para disputar el torneo de París.”La idea es competir en París-Bercy (finales de octubre) y luego en el Masters porque a Rafael le hace mucha ilusión acabar el año como número uno y ganar el Masters, pero el físico es lo primero y no queremos cometer ninguna locura”, reconoce el mallorquín.

Y es que la ausencia de Nadal en la gira asiática le hará perder 1100 puntos al no defender el título en Pekín y la final en Shanghai que alcanzó el año pasado. Por lo que el español corre el riesgo de perder su condición de número uno, con Roger Federer y Novak Djokovic siguiéndole muy de cerca.

El que más posibilidades de arrebatarle el número uno tiene es el de Belgrado. Djokovic se perdió el tramo final de la pasada temporada por su lesión en el codo, de modo que sólo puede sumar en los torneos a los que vaya y tan solo dista de la cabeza del ranking en 1215 puntos. Esta semana no está jugando en Pekín pero el serbio no descarta acudir a algún otro torneo antes de París – quizá Basilea- con el objetivo de sumar más puntos ante la posibilidad de ser número uno.

Algo más complicado lo tiene Roger Federer pues él sí defiende puntos en este tramo final de temporada. El actual número dos está a 760 puntos de Nadal, pero defiende el título en Shanghai y también en Basilea. Sólo podría sumar en París – Bercy, torneo en el que no participó el año pasado, aunque su presencia no está confirmada. De modo que queda todavía mucha emoción en el circuito en este tramo final de la temporada.