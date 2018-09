Carmena celebra la organización de la Copa Davis, pero se ‘olvida’ del Mutua Madrid Open

Alemania y Rusia siguen pujando para llevarse el evento La construcción de un nuevo estadio en la Caja Mágica, requisito no aceptado Los dueños del Open de Tenis han visto como la prioridad del Ayuntamiento es la Copa Davis

La Copa Davis será uno de los grandes eventos deportivos que se celebrarán en Madrid en 2019. La propuesta en la que colaborarán Ayuntamiento y Comunidad de Madrid con 9 millones de euros ha resultado ganadora para organizar el torneo en su nuevo formato, impulsado por Gerard Piqué y su grupo Kosmos, pero mientras, Ayuntamiento y Mutua Madrid Open siguen sin llegar a un acuerdo para la renovación del torneo en la ciudad. El tiempo se acaba para la administración comandada por Manuela Carmena.

Ion Tiriac y los dirigentes del Mutua Madrid Open están cansados de las reticencias del Ayuntamiento a la hora de apoyar al torneo. La actitud del consistorio en estos momentos es positiva para que el torneo siga en la capital de España, pero esto no parece suficiente para que los madrileños sigan disfrutando y beneficiándose de un evento que reporta 100 millones de euros por edición a la ciudad de Madrid. OKDIARIO ya informó de las intenciones de los directivos del torneo de no llegar a un acuerdo de renovación si Ahora Madrid y Carmena volvían a ser elegidos en el mes de mayo de 2019, cuando se celebrarán elecciones municipales en la capital de España.

Los dueños no olvidan todos los problemas que han ido encontrando durante el mandato de Carmena. En un principio, el Ayuntamiento puso impedimentos para la renovación del convenio para la celebración del torneo en Madrid, que expira en 2021, y una vez aceptada la crítica popular y de jugadores como Nadal, la administración decidió apostar por una renovación que no se producirá de no cumplir con los exigentes requisitos de Tiriac y Tsobanian, que quieren un estadio alternativo de 10.000 personas para completar el recinto de la Caja Mágica.

La construcción de este nuevo escenario fue considerada –sin tener en cuenta los beneficios posteriores– como una “inversión descomunal” por parte del Ayuntamiento, que no ha avanzado en las conversaciones con los mandatarios a la hora de renovar el convenio, con la vía de aceptar la construcción del nuevo estadio. La pujanza de Berlín y Moscú ejerce una importante presión para Madrid, que antes de 2019 podría ver como el torneo vuela rumbo al centro o al este de Europa.

El Mutua Madrid Open, gran torneo de la capital

A pesar del atractivo de organizar la Copa Davis bajo el nuevo formato propuesto por Piqué y el Grupo Kosmos, el Mutua Madrid Open es el evento tenístico por excelencia en España, y lo más importante, cuenta con la posibilidad de asegurarlo a largo plazo, mientras que la Davis saltará de la capital española a Estados Unidos –probablemente Indian Wells– a partir de 2021.

El plazo para alcanzar un acuerdo entre ambas partes tiene su límite en el mes de diciembre, tal y como indicó Rita Maestre el mismo día que se confirmaba la celebración de la Copa Davis en Madrid. El Ayuntamiento de Carmena debe ponerse las pilas y cerrar el acuerdo verdaderamente importante para la ciudad, tenísticamente hablando, si no quiere ver como el logro de que Madrid organice el nuevo formato de la Copa Davis en sus dos primeras ediciones queda en un segundo plano.