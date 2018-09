Rafa Nadal ha confirmado que no disputará ningún torneo de la gira asiática para recuperarse de la lesión sufrida en su rodilla derecha durante el US Open Su objetivo es llegar en las máximas condiciones posibles al Torneo de Maestros que se disputará el próximo mes de noviembre

Rafa Nadal no estará ni en Pekín ni en Shanghái. El tenista español ha confirmado en las redes sociales que no estará presente en la gira asiática que comienza el próximo mes de octubre por su lesión en la rodilla derecha que le obligó a retirarse en las semifinales del US Open ante Del Potro y que también le impidió estar en la Copa Davis con España.

De esta forma, el mejor tenista español de todos los tiempos se perderá primero el ATP 500 de Pekín y posteriormente el Masters 1000 de Shanghái. El objetivo del balear es recuperarse y no forzar para llegar en las mejores condiciones posibles a la Copa de Maestros del próximo mes de noviembre y que nunca ha conseguido ganar a lo largo de su exitosa carrera.

El mensaje íntegro de Nadal

Hola a todos, como sabéis tuve que retirarme del partido de semifinales en el US Open y este pasado lunes estuve en Barcelona mirando con los médicos la situación de mi rodilla. Si bien las molestias en mi rodilla no son nada nuevo, hemos decidido junto con mi equipo médico y técnico la no participación en la gira asiática para recuperar la rodilla de la manera que siempre hemos hecho. Lamento no poder estar con todos los fans en China que son tantos y con los organizadores de los torneos de Beijing y Shanghai que siempre han tenido todas las atenciones conmigo y mi equipo.