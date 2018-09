Rafa Nadal, ¿adiós a la Davis?

A falta de confirmación oficial, Rafa Nadal está casi descartado para las semifinales de la Copa Davis ante Francia

Rafa Nadal es seria duda para las semifinales de la Copa Davis el próximo fin de semana (14-16 de septiembre) ante Francia, en Lille, tras retirarse de las semifinales del US Open por una lesión en la rodilla. El tenista de manacor reconoció tras el partido que tiene que analizarlo con las personas correspondientes y comunicárselo al capitán Sergi Bruguera antes, pero todo apunta a que no podrá ayudar al equipo español a regresar a una final seis años después.

“Cuando ha pasado tantas veces es lógico que vuelva a pasar, pero no puedo pensar en ello cuando juego. Mi cuerpo me dice que me acabo de retirar de uno de los torneos más importantes de mi calendario, no puedo pensar en la Davis media hora después. Cuando pueda analizar esto con la gente que le incumbe, decidiré, pero no lo haré con vosotros antes”, dijo Rafa tras ser preguntado por su presencia en Lille.

El número uno del mundo estaba desolado después de haber tenido que retirarse, de nuevo por problemas en la rodilla. Pese a que prefirió esperar para dar un veredicto sobre su presencia en la Davis, tiene bastante difícil llegar a tiempo para la eliminatoria. A Rafa le hacía mucha ilusión poder representar a su país y liderarlo hacia una nueva final, la última de la historia de la Copa Davis ya que el próximo año entra en vigor el nuevo formato.

Nadal regresó a la selección frente a Alemania, dos años después de su última convocatoria –en el ascenso al Grupo Mundial frente a la India–. Su vuelta fue una gran noticia, aunque también era duda por culpa de la lesión que sufrió en el Abierto de Australia que le obligó a retirarse. Finalmente, tras varios meses de calvario reapareció en Valencia con buenas sensaciones y desde entonces ha ido a más.

El capitán español de Copa Davis le había vuelto a incluir en la convocatoria para intentar asaltar la casa de Francia y poder pelear por el título contra el ganador del Estados Unidos – Croacia, sin embargo, a falta de confirmación oficial, el número uno español se caerá de la convocatoria y el equipo nacional deberá buscar la machada sin su estrella.