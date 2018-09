Nadal abandona por lesión ante Del Potro y no podrá revalidar título en el US Open

El número uno del mundo, Rafa Nadal, no pudo terminar el duelo de semifinales ante Del Potro y se retiró por molestias en su rodilla derecha tras ceder en dos sets, 7-6(3) y 6-2 El argentino se convierte en el primer finalista del US Open y el domingo peleará por su segundo título en Nueva York ante el ganador del Djokovic - Nishikori

El número uno del mundo, Rafa Nadal, no pudo terminar el duelo de semifinales ante Del Potro y se retiró por molestias en su rodilla derecha tras ceder en dos sets, 7-6(3) y 6-2. El argentino se convierte en el primer finalista del US Open y el domingo peleará por su segundo título en Nueva York ante el ganador del Djokovic – Nishikori.

Nadie quería perderse la primera semifinal del US Open en el cuadro masculino. Con una cierta tregua en las temperaturas tras una semana asfixiante por el calor y la humedad en Flushing Meadows, los encargados de subir la temperatura fueron los dos protagonistas en la pista: Rafa Nadal y Del Potro. Y es que un duelo entre el español y el argentino es sinónimo de partidazo.

Las últimas tres batallas entre ambos tenistas (US Open 17, Roland Garros 18 y Wimbledon 18) cayeron del lado del número uno, sin embargo, el dato no intimidaba al de Tandil, que ya sabía lo que era ganarle en Nueva York. En la misma ronda, en 2009 se impuso al español con un triple 6-2, días antes de conquistar su primer y único Grand Slam.

La primera manga, como tantas veces en los duelos entre ellos, se decidió en el tiebreak, después de que ambos se hicieran dos breaks de ida y vuelta en el tramo inicial y final de la manga. Las principales armas de Nadal estuvieron en mover al de Tandil de un lado a otro e impedir que tomara posición dentro de la pista, mientras que Del Potro recurría a su letal saque y su potente derecha para sumar puntos. Tras una manga muy igualada, en la muerte súbita, el argentino se llevó el gato al agua 6-7(3), ante un Nadal cuyo rostro reflejaba ciertas dudas en su mente.

Al español le tocaba ponerse el mono de trabajo si quería revertir la situación para buscar el pase a su quinta final en Nueva York. Pero quedaba por ver si las 3 horas y media más sobre la pista que su rival, y sobre todo sus problemas en la rodilla – se vendó y quitó la venda un par de veces- le iban a pasar factura ante el gigante de Tandil.

La rodilla rinde a Nadal

Al otro lado de la red, las sensaciones eran muy diferentes. Del Potro aprovechaba el bajón de su rival para ponerse con un cómodo 4-1, con un break de ventaja. La sensación era que Nadal no iba a poder terminar ni siquiera la manga, pero dio lo que le quedaba y hasta salvó una bola de set en contra pero no pudo con la segunda y el argentino se metía la segunda manga en el bolsillo,2-6, mirando de reojo a su rival para ver si aguantaba o se retiraba… Fue lo segundo. El número uno no podía más.

Es la segunda vez en este curso que Nadal se ve obligado a abandonar en un Grand Slam por problemas físicos después de que en los cuartos de final de Melbourne tuviera que retirarse ante Cilic.