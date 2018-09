Rafa Nadal reconoció que fue una gran batalla y le dijo a Thiem que ganará grandes torneos en el futuro

Rafa Nadal sudó la gota gorda para ganar a Dominic Thiem en los cuartos de final del US Open. El tenista de Manacor se llevó el encuentro en una épica batalla en el tie-break del quinto set, sellando así su pase a semifinales del torneo donde se cruzará con el argentino Juan Martín del Potro. Sobre el partido frente al austriaco, el número uno del mundo asegura que fue un duelo muy sufrido.

“Sufrimiento es la palabra. Ha sido una gran batalla. Las condiciones han sido duras, mucha humedad. Ha sido un duro inicio para mí, intenté seguir en el partido en el segundo set y lo logré. En el tercero me impuse y en el cuarto perdí algunas oportunidades al principio y en el cuarto perder ese 0-40 me partió el corazón”, dijo el español.

Al finalizar el encuentro, Nadal se deshizo en elogios hacia su rival: “Dominic es un compañero ejemplar dentro del circuito y me sabe mal por él, le deseo lo mejor. Cuando llegas a esta situación en el quinto set, el 5-5 en el tie-break es una moneda al aire. Le dije ‘Eres muy bueno, sigue así. Eres joven y tienes mucho tiempo para ganar grandes torneos’. Es un luchador y tiene buena actitud en pista, en los entrenos y en los partidos, que es muy importante. Me gusta la gente que se esfuerza para conseguir sus objetivos y él es uno de ellos. Tendrá más oportunidades en el futuro”.

El español arrancó el partido de la peor manera posible, perdiendo el primer set por 6-0 pero se rehizo y le acabó dando la vuelta al partido. “Un 6-0 es un resultado muy peligroso, quizás no si el jugador es inferior a ti, pero si no es inferior, o es superior, o de un nivel similar… En el primer set he ganado sólo 7 puntos, no había partido“.

Sobre su semifinal contra Juan Martín del Potro, Nadal confía en poder descansar antes de enfrentarse a uno de los rivales más duros del circuito y que, según explica el número uno del mundo se desenvuelve bien en todas las superficies: “Sé que ha estado jugando bien así que tendré que jugar a mi nivel más alto”.