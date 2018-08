Primeras críticas contra la Davis de Piqué

La recién aprobada nueva Copa Davis, proyecto de Gerard Piqué y del grupo inversor Kosmos, no ha tardado en recibir sus primeras críticas pese a haber sido refrendada por más del 70 % de los votos. La pérdida de la esencia del torneo y descuidar la competición femenina han sido los aspectos más señalados por los contrarios al nuevo formato.

El proyecto de Copa Davis propuesto por el futbolista y el grupo inversor Kosmos es ya una realidad. La ITF aprobó el jueves con más del 70% de los votos la reforma de la Copa Davis, competición con más de 100 años de historia y que vivirá este 2018 su última edición con el formato tradicional.

“Es uno de los días más felices de mi vida”, así se mostraba Gerard Piqué tras conocerse que su Copa Davis es ya una realidad. Sin embargo, el proyecto del futbolista azulgrana no ha sido bien recibido por todos en el mundo del tenis. De la alegría del catalán al disgusto de Yanick Noah, capitán del equipo francés, la desaprobación de Manolo Santana o de Anabel Medina, capitana de la Fed Cup, que reclama atención para la competición femenina.

“Triste día para el tenis”, valoraba Yanick Noah, el capitán del equipo francés que el próximo mes de septiembre se jugará el billete a la final de la Copa Davis ante España en Lille. En esa misma línea se ha mostrado uno de sus jugadores, Lucas Pouille. “Sois una pena para el tenis”, escribió el tenista en su Twitter en un mensaje directo a la ITF. “Tratemos de aprovechar nuestro último año de la Copa Davis y mantener nuestro título”, decía Pouille quien incluso había avisado de que meditaba boicotear la competición si llegaba a ser aprobada.

Bastante menos duro, pero también consciente de que se pierde un aspecto importante de la competición, se ha mostrado Feliciano López a través de las redes sociales. “Me alegro por el apoyo de Kosmos y Gerard Piqué al tenis. Debate largo este pero es más que evidente que hemos perdido la esencia de la Davis Cup, que por cierto es mi competición favorita”, valoraba el toledano.

Cuando se presentó el proyecto fue criticado por olvidarse de la competición femenina. Meses después, tampoco se han buscado soluciones. Un aspecto que ha querido destacar Anabel Medina, la capitana de España en la Fed Cup. “Está bien que haya debate y votaciones sobre el tenis y sus torneos y formatos, pero sin dejar de lado el tenis femenino. ¿Qué pasa con la Fed Cup? ¿Por qué la misma institución (ITF) que plantea una reforma sobre la Davis nos deja de lado o aplaza nuestro propio debate?”, decía.

@ITF_Tennis You guys are a shame for tennis …😶 Let’s enjoy our last davis cup year and lets try to keep it home.. 🇫🇷🇫🇷🇫🇷

How do you think a tennis player, backed by a billionaire, would fare wanting to change the whole format of football’s meager 63 year old Champions League competition? Including no home and away fixtures, WC teams, etc. It’s crazy 🤯😂 @3gerardpique @ITF_Tennis #daviscupvote

— John Millman (@johnhmillman) 16 de agosto de 2018