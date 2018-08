Nadal conquista en Toronto su quinto título de la temporada

Con 33 Masters 1000, Nadal es el tenista que más títulos de esta categoría tiene en su palmarés, por delante de Novak Djokovic (30) y Roger Federer (27) Nadal suma su título número 80 de la ATP y se cuela así en el selecto grupo de tenistas que han alcanzado esa cifra: Jimmy Connors (109) Roger Federer (98) e Ivan Lendl (94)

Rafa Nadal se ha proclamado campeón por cuarta vez en su carrera del Masters 1000 de Canadá tras imponerse en la final al griego Stefanos Tsitsipas en dos sets, 6-2 y 7-6(4) en una hora y cuarenta y tres minutos de partido. Se trata del título 80 de la ATP para el español, el 33º en la categoría Masters 1000. Con esta victoria, Nadal hace mayor su condición de número uno pues amplía la distancia con Roger Federer en 3740 puntos.

Quinta final y quinto título en lo que va de curso para un Rafa Nadal que ha disputado tan sólo ocho torneos este 2018 y que le han bastado para llevarse el primer billete a la Copa de Maestros de Londres reservada a los ocho mejores del circuito. Este domingo, el balear se citaba en la final de Toronto con el joven griego, Stefanos Tsitsipas, con un único precedente entre ambos y que cayó del lado del español en Barcelona este mismo año.

Hasta esta semana el ateniense no había logrado dos victorias seguidas en un Masters 1000, pero en Toronto el griego se colaba en la lucha por el título y no de cualquier manera. Tsitsipas ha establecido un nuevo récord: es el tenista más joven que logra eliminar en una semana a cuatro top 10 (Thiem, Djokovic, Zverev y Anderson). Pero la mala suerte para el griego fue volver a toparse con el mismo rival que en su anterior y única final del circuito de la ATP: el número uno, Rafa Nadal. El mallorquín no tuvo piedad y se encargó de aguarle la fiesta en el mismo día de su 20 cumpleaños.

Tsitsipas empezó el encuentro con el temple de quien lleva toda una vida jugando finales pero poco le duró la máscara. Pese a un juego inicial con servicio en blanco, el griego se sentaba en el primer descanso con 2-1 en contra al ceder el saque tras una mala subida a la red. Nadal tenía claro cuál era su guión: mantenerse sólido al servicio e incomodar al rival con bolas altas. Dicho y hecho.

El manacorí amplió la ventaja haciéndose con el servicio del ateniense en el quinto juego y consolidar con un nuevo juego en blanco. Tsitsipas caminaba cabizbajo por la pista central de Toronto ante el número uno lanzado a por el primer set. En apenas 34 minutos el español se apuntaba la primera manga, 6-2. Tsitsipas sólo conectó un punto al resto.

Nadal, intratable al servicio hasta que concede un “regalo”

El balear tomó carrerilla en la segunda manga haciéndose con el servicio de Tsitsipas en el primer juego y confirmar la ventaja con otro juego en blanco. El griego se aferraba a la pista sin creérselo demasiado pues Nadal estaba intratable con su servicio.

Pero al español le entraron las dudas cuando disponía de su servicio para cerrar el encuentro, (5-4). Nadal concedió un regalo en forma de doble falta que suponía dos bolas de break a su rival, que no perdonó y puso el 5-5 en el marcador. Avisaba el griego, que hasta dispuso de una bola de set antes de que la manga se fuera a la muerte súbita.

En el tiebreak, Nadal no bajó la guardia y cerró el encuentro con un saque y derecha definitiva tras una hora y cuarenta y tres minutos de partido, 6-2, 7-6 (4) para conquistar por cuarta vez el título en Canadá (dos en Toronto y dos en Montreal).