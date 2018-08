Nadal afianza el número uno y el récord de Masters 1000… pero no jugará en Cincinnati

El tenista español, Rafa Nadal, ha afianzado su condición de número uno y el récord de Masters 1000 tras conquistar el título en Toronto al batir en dos sets al joven Stefanos Tsitsipas, 6-2, 7-6(4). El mallorquín cuenta ya con 33 Masters 1000 y aumenta la distancia en el ránking con el segundo clasificado, Roger Federer.

Rafa Nadal no sabe lo que es perder una final en lo que va de curso. El español ha disputado ocho torneos y ha alcanzado cinco finales. En las cinco el de Manacor ha terminado mordiendo el título. Con su victoria reciente en el Masters 1000 de Canadá -torneo que ha conquistado ya en cuatro ocasiones bien en Toronto o en Montreal-, Nadal sale lanzado como número uno.

El tenista español llegó a Toronto en calidad de número uno pero deja el torneo canadiense habiendo aumentado su condición de primera raqueta del circuito al elevar de 2.230 a 3.740 puntos la distancia con el suizo Roger Federer, ausente en la cita. La ATP ha actualizado como cada lunes su ránking y Nadal cuenta ya con 10.220 puntos, sumados los 910 de Canadá, mientras que el de Basilea con 6.480 al que le han restado los 600 de la final del año pasado.

Eso sí, en Cincinnati, Federer tendrá ocasión de acortar distancia pues él no participó en la pasada edición por lo que podría sumar hasta 1.000 puntos si conquistara el título. Por el contrario, Nadal perderá 180 puntos de los cuartos de final alcanzados el año pasado cuando cayó con Kyrgios, ya que el mallorquín ha anunciado que no participará en Cincinnati tras conquistar Toronto. El número uno no quiere llegar con demasiado desgaste al US Open.

I am very sorry to announce that I won’t be playing in Cincinnati this year. No other reason than personally taking care of my body and trying to keep as healthy as I feel now.

I am very thankful to my friend Andre Silva, Tournament Director of the Cincinnati tournament,

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) 13 de agosto de 2018