Santana, contrario a la nueva Copa Davis de Piqué

Manolo Santana no está de acuerdo con el nuevo formato de la Copa Davis propuesto por Gerard Piqué

El ex tenista español Manolo Santana ha asegurado que la “revolución” que suponen las reformas previstas para cambiar el formato de la Copa Davis propuesta por Gerard Piqué podrían “romper el ADN de la competición”, y ha afirmado que se le rompería “el corazón si se desvirtúa su esencia”, además de solicitar que los cambios “ayuden a reforzar el papel” del torneo.

“Soy el primero que he dicho repetidamente que la Davis necesitaba algún tipo de reforma. De hecho, el sistema de competición actual ha variado desde que yo jugaba. Ahora bien, creo que la revolución que se está planteando podría romper el ADN de la competición y acabar con un evento que ha ayudado a que este deporte se implante y crezca a nivel local y mundial”, señaló en declaraciones facilitadas por el departamento de prensa del Mutua Madrid Open.

El madrileño, que se define como “un fiel defensor de la Copa Davis”, pidió también que las reformas “ayuden a reforzar el papel” del torneo. “Pero pido que se hagan con la mayor transparencia posible y pensando en el bien del tenis y no de intereses puramente económicos”, afirmó. “Lo que está claro es que se perderá un poco la magia de jugar en casa y, por lo que me han contado, las sedes serán itinerantes”, añadió.

Además, Santana no se mostró partidario de que la ciudad de Madrid acoja la competición si eso perjudica al Mutua Madrid Open. “Cuando me preguntan si quiero que la nueva Davis llegue a Madrid, respondo que ‘depende’. Hace casi dos décadas luché mucho por traer a Madrid un torneo de primer nivel y durante estos 17 años me he dejado la vida por mantener el Mutua Madrid Open y conseguir posicionarlo como uno de los mejores eventos tenísticos del mundo”, manifestó.

“Por eso, si la llegada de una posible Copa Davis a España hace que las autoridades apuesten por este nuevo evento y se ponga en riesgo la continuidad del Mutua Madrid Open, mi respuesta es que no estoy a favor. El motivo es muy sencillo. Esta nueva Davis llegaría a Madrid para un par de años y luego se marcharía a cualquier ciudad de Asia, Estados Unidos o a cualquier otro punto del planeta. La Davis en Madrid sería un torneo eventual, pasajero”, añadió.

A pesar de todo, el ganador de cuatro torneos de ‘Grand Slam’ cree que los dirigentes que votarán el nuevo formato el 16 de agosto en Orlando (Estados Unidos) lo harán “buscando lo mejor para el tenis presente y futuro”. “Seguro que todas las federaciones decidirán su voto tras haberlo meditado mucho. Unas estarán de acuerdo conmigo y otras querrán votar a favor de estos cambios”, subrayó.

“Comprendo cualquier pensamiento al respecto y entiendo que no todos piensen como yo. Pero necesitaba sincerarme. Tras décadas compitiendo en esta maravillosa competición que adoro, no podía quedarme callado. La Copa Davis ha sido (¡Y es!) parte de mi vida y se me rompería el corazón si se desvirtúa su esencia. Larga vida a la Copa Davis”, indicó.

Por último, recordó que el Mutua Madrid Open se ha convertido “en el torneo de todos los madrileños y de todos los españoles” y que deben seguir trabajando para que Madrid tenga “la repercusión mundial que se merece”. “No vale con ser conformistas porque desgraciadamente, también he visto cómo muchos torneos han desaparecido o han tenido que emigrar por no tener el firme respaldo de sus ciudades e instituciones”, expuso.

“Hay que dar un salto de calidad y éste es el momento. En este sentido, estoy muy satisfecho por la reacción de los partidos políticos del Ayuntamiento de Madrid. Todos ellos han sabido ver y valorar la importancia que tiene el torneo y estoy convencido de que cerraremos un acuerdo en breve que permita que el Mutua Madrid Open se quede en España muchos años más”, concluyó.