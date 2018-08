Nadal debuta con paso firme en Toronto

El manacorense ha ganado en tres ocasiones este Masters 1000 Asegura no estar aún al 100%

El español Rafael Nadal y el serbio Novak Djokovic se deshicieron este miércoles sin dificultades de sus rivales y avanzaron con paso firme a la tercera ronda del Masters 1000 de Toronto. Nadal, máximo favorito a hacerse con la victoria tras la ausencia del suizo Roger Federer, no tuvo problemas en su debut frente al francés Benoit Paire y se llevó el triunfo en apenas una hora y 14 minutos en sets corridos de 6-2, 6-3.

A pesar de ello, Nadal reconoció no haberse sentido del todo cómodo sobre la pista. “Hoy no estaba al 100%. Es verdad que trabajé duro en los últimos cinco días aquí pero, al mismo tiempo, también lo es que no trabajé lo suficiente en casa (la semana anterior)”, dijo.

El español, primera raqueta mundial, dominó de principio a fin y aprovechó la desastrosa actuación de su contrincante en sus primeros servicios, al ser únicamente capaz de materializar el 33% de los mismos (17/52). “El primer partido es una victoria importante para mí, para mi confianza. También es importante que tenga otro partido mañana. Jugué un partido sólido, en el segundo set tuve algunos problemas pero mi resto funcionó bien. Se trató más de los errores desde el fondo”, añadió.

Ahora, Nadal, campeón en 2005, 2008 y 2013, chocará contra el suizo Stanislas Wawrinka, que sufrió para batir al húngaro Marton Fucsovics por 1-6, 7-6 (7/2), 7-6 (12/10). Será el primer duelo entre ambos tenistas después de la reaparición de Wawrinka tras varios meses lesionado.