La emotiva carta de Djokovic tras conquistar Wimbledon

Días después de conquistar su cuarto Wimbledon, Novak Djokovic ha querido compartir con sus amigos y seguidores cuáles son sus sensaciones tras volver a conquistar un Grand Slam, el 13, dos años después del anterior. El tenista de Belgrado ha compartido una emotiva carta que ha publicado en su web personal y redes sociales y en la que deja ver a un Djokovic muy familiar, filosófico y agradecido por reencontrarse con el éxito.

Novak Djokovic se muestra familiar y feliz de contar con sus dos pequeños y su mujer, el pilar fundamental en su vida. “Estoy escribiendo este mensaje entre pañales y un libro de dinosaurios”, comienza Nole en su carta. “Antes que nada, permítanme comenzar escribiendo que la sensación de tener a mi hijo en brazos de mi esposa en la ceremonia de trofeos en el box de jugadores fue la sensación más maravillosa que he tenido en cualquier torneo que haya ganado en mi carrera”.

La sensación de felicidad tras conquistar Wimbledon al batir en tres sets a Kevin Anderson estalló cuando escuchó a su hijo Stefan, de 4 años, llamarlo desde la grada. “Cuando pensé que ese momento no podía mejorar, gritó: “¡Papá, papá!” Fue entonces cuando me fundí por completo. Abrumado por las emociones, feliz y alegre más allá de lo que se puede creer. Estoy muy agradecido de haber experimentado eso”, confiesa el actual 10 de la ATP.

Un Novak que aunque saborea el éxito en Wimbledon, no olvida el calvario por el que ha pasado con la lesión de su codo. “En 2017, la lesión de mi codo derecho fue tan grave que me obligaron a estar fuera del circuito durante 6 meses. La lesión fue uno de los problemas, el otro gran motivo fue la motivación. No tuve problemas para practicar y disfrutar de la pista de tenis, pero tenía obstáculos mentales cuando tenía que competir”, confiesa el de Belgrado.

“Todavía soy vulnerable, no me da vergüenza”

Djokovic admite que llegó a temer no recuperarse del todo, no volver a ganar en la pista. “Siempre he respetado a las personas que comparten sus momentos más vulnerables como puntos de inflexión en la búsqueda de la verdadera fuerza que inspira a tanta gente. Fui vulnerable tantas veces en los últimos años. Y todavía soy vulnerable. No me da vergüenza. Por el contrario, me hace más fiel a mí mismo y a los demás”, comenta el tetracampeón en Wimbledon.

“Durante los últimos 2 años, no fui paciente con mis expectativas de tenis. No fui prudente en estrategias. Y ciertamente no estaba oyendo claramente a mi cuerpo diciéndome que algo serio pasaba con mi codo. Estaba tratando de encontrar soluciones en otro lado y la solución siempre estaba dentro de mí”, comenta un Djokovic mucho más profundo y filosófico que la imagen que suele dar. Aunque como muestra al final de la carta, no ha perdido un ápice del humor que le caracteriza. “PD. La hierba de Wimbledon tenía un gran sabor una vez más. Solo agregaría un poco de aguacate y sería perfecto :)”