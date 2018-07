Nadal: “No tenía sentido jugar con el techo”

Rafa Nadal reconoció que se enfrentó a "uno de los mejores de la historia"

Rafa Nadal habló tras su derrota ante Djokovic en las semifinales de Wimbledon, hacia el que se deshizo en elogios: “Estaba jugando con uno de los mejores de la historia y supongo que él tiene la misma sensación. Nos tenemos respeto mutuo porque hemos jugado en grandes escenarios y henos compartido grandes momentos. Ha sido una batalla que se queda ahí. Ha sido un gran espectáculo aunque yo no he sido espectador”.

El número uno del mundo se mostró muy crítico con la decisión de la organización de Wimbledon de jugar con el techo puesto en la reanudación, ya que las condiciones permitían jugar con las condiciones habituales del campeonato. “Esto es un torneo al aire libre y no tiene sentido que jugáramos con el techo puesto”, afirmó.

Nadal considera que habría sido clave haberle roto a Djokovic en los cuando tuvo ocasión. “Claro que si hago primero el ‘break’ en el quinto set yo me llevo el partido. Volvía de una posición defensiva y me fui a la red. Para mí los puntos de rotura los jugué bien. No siento que me haya equivocado”. A pesar de eso, el tenista de Manacor cree “que los dos merecíamos estar en la final. Cualquiera de los dos podía ganar. Contra Del Potro me tocó a mí y esta vez le ha tocado a él”.

Sobre su rivalidad con el serbio, que podría volver al top-10 si gana Wimbledon, Rafa Nadal piensa que tener grandes rivales le hace mejor y que se dejó el alma en la pista. “No puedo hablar de mi rivalidad pero está claro que tener a grandes jugadores te hace mejorar tu nivel de trabajo y tu nivel de tenis. No me queda nada dentro, lo he dado todo. Ha sido un gran partido y me ganó y eso es parte del deporte y le felicito”, comentó.

La derrota ante Djokovic supone la segunda de esta temporada, ya que la primera fue contra Thiem en el Mutua Madrid Open: “He perdido dos partidos en todo el año porque con Cilic me tuve que retirar. Estoy orgulloso de mí mismo por el año que llevo después de las lesiones”. El balear no sólo felicitó a su rival por llevarse la victoria, sino que asegura que ha recuperado su mejor nivel.

“Djokovic está jugando a su máximo nivel otra vez. Está en la final de Wimbledon. Lo que pasa es que ha ganado tanto en los últimos años que no parece que sea mucho”, espetó. Nadal también habló sobre el eterno partido entre Isner y Anderson, del que dijo no tener “una opinión clara de eso. Se podía pensar que ellos jugarían más tiempo y nosotros podíamos haber jugado la primera semifinal”.