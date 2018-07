Rafa Nadal – Djokovic: Resultado del partido de tenis en directo

Hoy sábado se reanuda el partido de tenis entre Nadal y Djokovic en la pista central de Wimbledon 2018 El partido de tenis de hoy se puede seguir en Movistar #0 y Deportes 1 18 minutos ha durado el primer juego, Nadal salvo dos bolas de break para poner

0-3 Juego en blanco para Nadal. Hizo mella en Djokovic que se le escapara el primer juego y Nadal se ha crecido. Sabe que no tiene margen de error y está dándolo todo en la pista. Consolida el break y ya manda tres juegos arriba en esta cuarta manga. Gran juego de piernas del de Manacor y una derecha providencial. 0-2 BREAK PARA RAFA Nadal ha dado todo al resto y se ha puesto 0-30. Entonces Djokovic ha usado su arma: un ace para acortar distancia. Pero como un gato en la red, Nadal ha atrapado una bola en la red que le ha dado sus primeras opciones de rotura 15-40 y un error de Novak da el juego al de Manacor. 0-1 Juego para Nadal. Mucha intensidad desde los primeros compases y es que está en juego el billete a la final. Djokovic ha salido a por todas y ha gozado de dos ocasiones de break, pero Nadal las ha salvado con un buen saque y la otra en la red. Ha habido hasta seis "deuce" en este primer juego de la cuarta manga que ha alcanzado los 18 minutos de duración,.SE REANUDA EL ENCUENTRO. Sirve Nadal. Nadal está obligado a ganar los dos sets si quiere plantarse en la final. El español y el serbio se han enfrentado en 51 ocasiones con 26 victorias para Djokovic y 25 para Nadal. De esos partidos, 37 se han jugado al mejor de tres sets -es decir, ha sido necesario ganar en dos sets-. De ellos en 15 ha salido victorioso Nadal y en 9 de ellos ha ganado el español sin necesidad de acudir al tercer set. Los jugadores acaban de salir a la pista central del All England Club de Tennis. Enseguida comenzarán el calentamiento. Nadie quiere perderse este encuentro entre Nadal y Djokovic.

El partido se va a jugar de nuevo con la pista cubierta como ocurrió ayer. Podría haberse optado por jugar a pista descubierta pero los jugadores no se han puesto de acuerdo, de modo que se mantienen las mismas condiciones que cuando se aplazó el encuentro. Esto en principio favorece a Novak Djokovic.De modo que en unos minutos se reanuda sobre la pista central el partido entre Djokovic y Nadal (6-4, 3-6, 7-6(9)) con el billete a la final de Wimbledon en juego. Nadal no tiene margen de error y deberá forzar el encuentro al quinto set si quiere estar en la final de este Grand Slam. Allí espera Kevin Anderson, que se impuso en un maratoniano partido a John Isner (7-6, 6-7, 6-7, 6-4 y 26-24) en seis horas y 41 minutos de partido.¡Buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la segunda parte de esta emocionante semifinal entre Novak Djokovic y Rafael Nadal. Recordamos que el viernes a las 11 de la noche (hora británica), cuando Djokovic iba 2-1 arriba en sets, la organización de Wimbledon dio por concluida la jornada en el All England Club de Tennis, cumpliendo así con las normas municipales de Wimbledon, que impiden que se celebre cualquier evento deportivo más allá de esa hora.