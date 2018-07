Rafa Nadal - Juan Martín del Potro: 7-5, 6 (7)-7, 4-6,6-4 y 6-4. Partidazo el que han completado el número 1 del mudo y el 4. Vaya lucha sin descanso. Remontada agónica para un Nadal que ya está en semifinales, donde le espera nada menos que Djokovic por una plaza en la final. 6-4. ¡¡JUEGO, SET Y PARTIDO PARA RAFA NADAL!!5-4. Juego en blanco para Del Potro, que no tira la toalla. Sacará Nadal para ganar.5-3. Juego agónico para un Nadal que acaricia las semis. Un juego le hace falta al manacorí para darle la vuelta al partido y certificar su presencia en la penúltima ronda. Lo puso muy difícil Del Potro, que tras un 40-15 llegó a disponer de dos puntos de break. 4-3. Del Potro salva un peligroso 0-30 y se lleva el juego. Cae en el marcador, pero al más mínimo descuido de Rafa puede poner de nuevo la igualada.4-2. Juego para Rafa, que da un paso de gigante para estar en semis. No fue fácil. Del Potro dispuso de dos oportunidades de rotura, pero se llenó de bola cuando iba a igualar el set en la primera y acabó pagándolo. Confirma el break Rafa y se lanza a por la victoria.

3-2. ¡¡¡BREAK DE RAFAAA!!! Venía avisando el mallorquín. Acabó Nadal por los suelos al resbalarse, pero la bola se le marchó larga a Delpo con 15-30. Dos puntos de rotura y Nadal que vuelve a caerse, salva el argentino el primero, pero no puede con el segundo, en el que Rafa sentencia con un revés cruzado. Toma ventaja el español y puede ser definitiva si logra mantener su servicio.2-2. Sufre ahora Rafa Nadal para mantener su servicio, pero lo saca adelante. Logró igualar Del Potro a 40, pero el español se lleva el juego. Lucha de titanes sobre la Central del All England Club.1-2. Hemos visto una serie de puntos brutales. Uno de ellos es el del campeonato sin duda, con un intercambio de 23 golpes que acaba con Del Potro lanzándose en plancha para rematar en la red la contradejada de Nadal. Íncreible punto se llevó el argentino. Nadal puso el deuce en cuatro ocasiones, pero el juego es para el argetino. Rafa acabó en uno de los puntos en la grada al ir a buscar la pelota.1-1. Rafa sabe que tiene que dar el máximo para llevarse el partido y, de momento, ha empezado haciéndolo. Juego en blanco que empata la manga en su inicio.0-1. Juego para Del Potro, que mantiene su servicio.

Se inicia el quinto y último set. Empezará sacando Juan Martín del Potro.Rafa Nadal - Juan Martín del Potro: 7-5, 6 (7)-7, 4-6, 6-4. Nadal pone de nuevo la igualada en el partido. Empate a dos sets y nos iremos al quinto y definitivo. La pregunta está ahora en si se pospondrá para mañana o se iniciará hoy la última manga del encuentro. Recordemos que en el quinto no hay tiebreak, deberán ganar de diferencia de dos juegos.6-4. ¡SET PARA NADAL! No falla y aprovecha la cuarta bola de set para llevarse la cuarta manga. Juego a 15 para el número 1 del mundo, que quiere remontar esto.5-4. Juego para Del Potro, que ha salvado los dos primeros puntos de set de Nadal en esta cuarta manga.5-3. Juego para Nadal, que mantiene su servicio a 30. Se cayó Del Potro en el último punto del juego.

4-3. Vaya cuatro latigazos ha soltado Del Potro. Tres aces del argentino que solventa su saque por la vía rápida. Eso sí, digno de mención el resto de Nadal que le permitió llevarse su único punto del juego.4-2. Juego para Rafa, que amplía la distancia en este tercer set. 3-2. ¡¡BREAK PARA NADAL!! Juego en blanco del español, que estaba avisando en los últimos juegos. Rafa aprovecha su primera oportunidad y se adelanta en este set. ecesita ganar el cuarto y el quinto para estar en semis. ¡Ahora, a confirmarlo!2-2. Juego en blanco de Nadal. Muy sólido de nuevo al servicio. Una pena que el argentino haya aprovechado los dos breaks points que ha tenido, sobre todo el último.1-2. De nuevo Del Potro mantiene su servicio. Lo intenta Nadal, pero de momento sin éxito.

1-1. Juego para Nadal. Iguala en este inicio de un cuarto set que necesita ganar para estar en semifinales.0-1. A punto de forzar el deuce Nadal. El mallorquín realizó un punto acrobático en el que acabó por los suelos y que estuvo a punto de ganar. Finalmente, juego para Del Potro.Rafa Nadal - Juan Martín del Potro: 7-5, 6 (7)-7, 4-6. Nadal contra las cuerdas. No había perdido el manacorí un set en todo Wimbledon y ahora se ve por debajo en el marcador. Tendrá que sacar su mejor tenis si quiere remontar el partido, algo que no le salió en el último juego. De Potro está muy crecido y seguro.4-6. ¡SET PARA DEL POTRO! Break el blanco el que mete el argentino al resto y se adelanta en el partido. Situación delicada para Rafa Nadal, que deberá vencer en los dos sets que quedan para estar en semifinales.4-5. Amenazó Nadal el servicio de Del Potro, pero este resolvió bien cuando se vio con 30 iguales. Un fallo de Nadal, que la mandó larga y un gran saque de Delpo, ponen de nuevo la ventaja para el argentino. Restará ahora para llevarse el set.

4-4. Nadal mantiene a 15 su servicio y tratará de romper ahora el de Del Potro en uno de los momentos decisivos del tercer set y del partido.3-4. Lo intentó Nadal, pero no hay manera. Gran juego de Del Potro que mantiene a 30 su servicio.3-3. Juego para Nadal. Va rápido el tercer set. Ninguno da pie a otro a poder hacer un break.2-3. Nadal por el momento sin opciones de break. De nuevo juego para del Potro al saque.2-2. Responde Nadal con otro gran juego al saque. Muy sólidos ambos tenistas con sus servicios.

1-2. Mantiene de nuevo Del Potro su servicio, cediendo sólo un punto.1-1. Nadal no da muestras de debilidad pese a haber perdido el segundo set y mantiene su servicio en blanco gracias a dos grandes saques finales.0-1. Empezó sacando Del Potro, que mantuvo su saque ante el tenista español con un gran último punto.Rafa Nadal - Juan Martín del Potro: 7-5, 6 (7)-7. Pudo resolver antes el segundo set Del Potro, pero Nadal no se rindió e igualo el break en contra. En la muerte súbita, el argentino remontó salvando tres puntos de set favorables al español.6 (7)-7 (9). ¡SET PARA DEL POTRO! Salva tres puntos de set y aprovecha el primero que tiene para, con suerte tras tocar la bola en la red, llevarse la segunda manga. Empata el partido el argentino.

6-6. Nos vamos al tiebreak. Del Potro mantiene, no sin problemas, su servicio y fuerza la muerte súbita en la segunda manga.6-5. Juego para Nadal. El de Manacor consiguió romper la igualada a 30 con un soberbio ace.5-5. ¡¡¡BREAK DE NADAL!!! Increíble la lucha del español, que dispuso de una oportunidad y no la dejó pasar. Increíble drive paralelo para lograr el cinco iguales.4-5. ¡BREAK DEL POTRO! Falló ahora Nadal y el argentino aprovecha su primer punto de rotura para adelantarse en este segundo set. Sacará para ganar.4-4. Juego para Del Potro, mantiene el servicio a 30.

4-3. Juego en blanco para Rafa Nadal. Sigue sin dar oportunidades a un Del Potro que, a este paso, tendrá que confiar en mantener su saque hasta el tiebreak para tratar de llevarse el set.3-3. Se le puso muy bien a Del Potro el juego, pero Nadal se acercó peligrosamente. Con el 40-30, un mal golpe del español que dejó la pelota en la red le dio el juego al argentino.3-2. De nuevo Nadal se lleva su juego al servicio con solvencia. Han protagonizado en este juego el punto más largo del encuentro, que se llevó Rafa.2-2. Del Potro tiene que ir a remolque todo el encuentro, gracias al buen servicio de Nadal, pero él tampoco se arruga ante el manacorí.2-1. Juego de nuevo para Nadal, que no cede un ápice ante el argentino.

1-1. Juego ahora para Del Potro. El argentino no falla en este segundo juego del segundo set.1-0. No ha podido hacer nada Delpo, el español mantiene su primer servicio de set. Sigue igual de seguro que estos días y así lo tendrá muy difícil el argentino para remontar.Rafa Nadal - Juan Martín del Potro: 7-5. El español logra hacerse con el primer set gracias a mostrar, de nuevo, gran seguridad en su saque. Las semifinales están más cerca para el manacorí.7-5. ¡SET PARA NADAL! El español se lleva la primera manga. Dispuso de dos puntos de set, no aprovechó la primera e igualó Del Potro, pero un puntazo le dio otra oportunidad y un error del argentino le terminó dando el set.6-5. Intentó Del Potro el break, pero Rafa apagó cualquier intento del argentino con dos grandes drives que le pillaron a contrapié.

5-5. No da ninguna opción Del Potro, que empata de nuevo. 5-4. Nadal saca de nuevo adelante su servicio. Restará para llevarse el primer set. A ver si logra el break.4-4. Juego para Del Potro. A punto estuvo Nadal de romperle el servicio, dispuso de dos puntos para ello, pero el argentino igualó a 40 y con un ace se lleva el juego.4-3. Nadal sigue muy sólido con su saque. Ahora lo mantiene a 30. 3-3. Responde Del Potro ganando su servicio a 15.

3-2. Muy seguro Nadal al saque. Juego en blanco para el de Manacor.2-2. Juego para Del Potro. Logró Nadal poner el 40 iguales, pero termina solventando el juego el argentino.2-1. Juego para Nadal. Mantiene su servicio el español, a 15.1-1. Juego para Del Potro.1-0. Nadal abre el partido ganando su primer servicio.

Comienza el partido entre Nadal y Del Potro.Djokovic barre en el tercer y cuarto set a Nishikori y gana 3-1. En unos minutos dará comienzo el siguiente partido, Nadal y Del Potro buscarán las semifinales.El partido entre Nadal y Del Potro comenzará a la conclusión del Djokovic-Nishikori, en la pista central del All England Club. El partido estaba previsto para las 16:15, pero su inicio se retrasará, pues el duelo anterior se encuentra empatado a un set.El argentino ha superado su lesión en la muñeca izquierda para volver a estar entre los mejores de la ATP. Nadal y Del Potro se enfrentaron recientemente en las semifinales de Roland Garros, donde el número cuatro del mundo no tuvo nada que hacer frente al rey de la tierra batida y cayó por 6-4, 6-1 y 6-2. Ahora tiene la oportunidad de tomarse la revancha e igualar su mejor resultado en el tercer Grand Slam del año.Por su parte, Delpo también está haciendo un gran torneo ya que esta es la segunda vez en su carrera que alcanza los cuartos de final de Wimbledon. El argentino llega a este partido tras una sufrida y trabajada victoria ante el francés Gilles Simon en cuatro mangas (7-6, 7-6, 5-7 y 7-6), en un duelo que tuvo que acabarse ayer por falta de luz.

Rafa Nadal llega a este encuentro en un buen momento, sin haber concedido ni un set en todo el torneo. En las dos ocasiones que se ha enfrentado al tenista de Tandil en esta superficie ha logrado una ajustada victoria. La primera fue en Queen's 2007, donde ganó por un doble 6-4; mientras la segunda tuvo lugar en este mismo escenario (Wimbledon) y el manacorense se hizo con el triunfo en cuatro mangas (7-6, 3-6, 7-6 y 6-4).¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión en directo del encuentro de cuartos de final de Wimbledon que disputarán Rafa Nadal y Juan Martín del Potro. Será la decimosexta vez que se enfrenten estos dos tenistas, con un balance de diez a cinco para el español. Sin embargo, en hierba sólo se han visto las caras dos veces y las dos han caído del lado del número uno del mundo.