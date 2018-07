Rafa Nadal necesitó casi cinco horas y cinco sets (7-5, 6-7, 4-6, 6-4 y 6-4)

Rafa Nadal se llevó una victoria épica ante Juan Martín del Potro en cinco sets (7-5, 6-7, 4-6, 6-4 y 6-4) y casi cinco horas de partido (cuatro horas y 47 minutos) . El número uno del mundo tuvo que pelear para conseguir el triunfo ante el argentino, en un duelo que estuvo al límite de ser suspendido por falta de luz. Pero Nadal pisó el acelerador, cerró el partido y sentenció su pase a las semifinales de Wimbledon donde jugará contra Djokovic.

Nadal sabía que no sería un partido sencillo, ya que Delpo venía mostrando un gran nivel de tenis. Desde el inicio salió con la idea clara de que iba a ser un encuentro duro y largo, pero de esos Rafa ha jugado miles y supo aguantar a la perfección para llevarse un primer set muy igualado hasta el último instante. El español dominaba pero no veía la manera de romper el saque del tenista de Tandil.

Del Potro llegó a salvar hasta tres pelotas de break con su servicio ante un Nadal que se estaba mostrando muy firme con su derecha y no estaba sufriendo con su saque. Sin embargo, no fue hasta el duodécimo juego del set, con 6-5 a su favor, cuando el número uno del mundo logró aprovechar su segundo bola de set para poner el punto y final a la primera manga (7-5) y comenzar por delante en el marcador.

El segundo set siguió la tónica del primero, en el que reinó la igualdad. Los dos se mostraban muy seguros con su saque y no concedían oportunidades al rival. Rafa no había tenido que salvar ninguna bola de break, pero comenzó a cometer errores con su derecha y Del Potro dispuso de su primera oportunidad en el encuentro para romperle el servicio. Juan Martín no lo desaprovechó e hizo el break a la primera.

El argentino se quedaba a un paso de apuntarse la segunda manga e igualar el choque, pero el español reaccionó y le devolvió el break y el set tuvo que decidirse en el tie-break. Nadal comenzó con ventaja en la muerte súbita y llegó a disponer de tres bolas de set (6-3), que hubieran puesto el partido muy cuesta arriba para el número cuatro de la ATP. Pero Del Potro reaccionó y le terminó dando la vuelta (6-8) para igualar el partido a uno. Era la primera vez en todo el torneo que el balear perdía un set.

Del Potro pone a Nadal contra las cuerdas

Juan Martín del Potro salió muy reforzado de ese segundo set y lo demostró en el tercero. Rafa seguía manteniendo la igualdad, pero su juego ya no era tan decisivo como en los dos primeros. El número uno del mundo había bajado considerablemente el porcentaje de golpes ganadores, mientras su rival iba de línea en línea.

A pesar de que el argentino estaba siendo mejor, el manacorense resistía y seguía manteniendo su saque a la espera de encontrar la fórmula para romper el saque de Delpo. Sin embargo, fue el número cuatro del mundo el que terminó logrando el break en blanco en el décimo juego para apuntarse el tercer set por 4-6 y darle la vuelta al partido para ponerse 1-2.

El número uno del mundo estaba contra las cuerdas, no podía fallar si quería seguir en el torneo. Para ello tenía que recuperar su mejor versión de golpes ganadores, ya que en el tercero esa estadística cayó del lado del argentino por 16 a siete. Estaba siendo un partido muy largo y muy físico, pero Rafa no se rinde fácilmente y sacó a pasear su derecha demoledora para romper el saque del argentino y ponerse break arriba.

Nadal fuerza el quinto

Con 5-3 a su favor tuvo la oportunidad de cerrar el set, pero Del Potro lo evitó con varios golpes ganadores y dos aces. Pero el tenista de Manacor no falló con su saque y llevó el encuentro al quinto y definitivo set tras ganar el cuarto por 6-4, después de casi cuatro horas de partido. Parecía que el cansancio no afectara al dos veces ganador de Wimbledon, que una vez más había vuelto a salvar una situación muy complicada.

Nadal estaba de vuelta y Del Potro iba por los suelos. Los dos tenistas se dejaban el alma en cada punto y el público de la pista central del All England Club estaba disfrutando del partidazo. El guión del quinto set fue el mismo del cuarto. Con empate a dos en el marcador Rafa rompió el saque de su rival para ponerse con break arriba.

Posteriormente, con su saque salvó dos pelotas de rotura para confirmar el break y dar un paso de gigante hacia la victoria. El tenista de Tandil no tiró la toalla y obligó a Nadal a sacar fuerzas de donde no las había para terminar de sentenciar el partido. No se lo puso nada fácil, Delpo dispuso de varias bolas de rotura con 4-3 a favor del balear pero Rafa resistió sus ataques e igual que en el cuarto set mantuvo su servicio y se acabó llevando la batalla de titanes en la hierba de Wimbledon tras una épica quinta manga que se adjudicó por 6-4.