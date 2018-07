Mikhail Kukushkin – Rafa Nadal, en directo

Sigue en directo el partido de Rafa Nadal - MikhaiL Kukushkin de segunda ronda de Wimbledon

"Me siento bien, pero siempre hay espacio para mejorar, especialmente con mi segundo saque", valoraba Rafa Nadal tras su victoria en primera ronda ante Dudi Sela. El español, segundo cabeza de serie en Wimbledon, se impuso en tres sets (6-3, 6-3 y 6-2) al israelí. Tuvo un sólido arranque en el torneo, pero sí es verdad que estuvo menos acertado en los puntos jugados con el segundo saque, aspecto que tratará de mejorar en su partido de segunda ronda.

Recordamos que Wimbledon es el primer torneo de hierba para Rafa Nadal después de su brillante temporada de arcilla en la que conquistó Mónaco, Barcelona, Roma y París. El español decidió no participar en Queen’s y preparar la gira de hierba en Mallorca. Nadal y Kukushkin se han enfrentado ya en tres ocasiones, todas ellas con victoria para el español. La primera fue en los cuartos de final de Bangkok, en 2010. Entonces el de Manacor se impuso en dos sets, 6-2 y 6-3. El segundo enfrentamiento se produjo dos años después, en los octavos del Masters 1000 de Montecarlo. Nadal se llevó el duelo por doble 6-1. El último enfrentamiento entre ambos tenistas data de 2014, precisamente en Wimbledon. Nadal se impuso en aquella ocasión en cuatro sets en la tercera ronda del torneo londinense. Tuvo que remontar el partido tras perder la primera manga en el tiebreak (7-6 (4)), pero después se apuntó los tres siguientes sets con un idéntico resultado, 6-1.



¡Buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido de segunda ronda de Wimbledon que enfrentará a Rafa Nadal y a Mikhail Kukushkin. Tras debutar ante Dudi Sela, el número uno del mundo se enfrentará en segunda ronda a Mikhail Kukushkin, número 77 de la ATP. El duelo abrirá la jornada de este jueves en la pista central del All England Club de Tennis.