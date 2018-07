Garbiñe pierde el trono de Wimbledon tras caer ante Van Uytvanck

Garbiñe Muguruza perdió en tres sets (5-7 y 6-2 y 6-1) tras perder ante la número 47 del mundo

Una desconocida Garbiñe Muguruza ha dicho adiós a Wimbledon tras perder en tres sets (5-7 y 6-2 y 6-1) ante la belga Alison Van Uytvanck, que mostró un altísimo nivel de juego para batir a la española. El choque comenzó muy igualado, con la belga dominando en los primeros juegos. En el sexto juego del primer set la española sufrió la primera rotura del choque, que se le ponía cuesta arriba.

Sin embargo, la campeona hizo valer su condición de favorita y se apuntó los tres siguientes juegos y saque a su favor para cerrar la primera manga. La belga reaccionó y puso el 5-5, aunque Garbiñe no bajó los brazos y respondió con otro contrabreak para después echar el cierre al primer set con su servicio por 5-7.

Muguruza empezaba con ventaja en el marcador a pesar del sufrimiento, pero la belga no se amedrentó pese a tener enfrente a la actual campeona y comenzó con fuerza en el segundo set. La española sufría mucho cuando recibía una bola baja y su rival estaba desplegando un gran nivel desde el fondo de la pista y no encontraba la forma de combatir sus duros golpes tanto de revés como con la derecha.

La historia del primer set se volvía a repetir. Ambas tuvieron varias pelotas de rotura en los primeros juegos de la segunda manga, pero no fue hasta el sexto juego cuando Van Uytvanck le rompió el saque a la pupila de Sam Sumyk. Acto seguido, con el servicio de la belga, Garbiñe Muguruza dispuso de una bola de break para recortar distancias. A diferencia de lo sucedido en el primer set, la número 47 del mundo evitó el break y afianzó su ventaja para ponerse 5-2 arriba y restar para forzar el tercer set. La española no logró mantener su servicio y la belga se llevó la manga por 6-2.

Garbiñe no se encontraba nada cómoda sobre la pista, Van Uytvanck no baja su alto nivel de juego ni mostraba fisura alguna. Muguruza se defendía como podía pero no estaba teniendo su día. En el tercer set dio el susto en el cuarto juego cuando la belga le hizo una dejada y en su intento de alcanzarla se resbaló. Por fortuna se quedó en un susto y pudo continuar sin problemas, aunque tuvo que hacer frente a varias bolas de break en ese mismo juego que no pudo salvar.

El partido se le ponía muy cuesta arriba a la número tres del mundo después de que la belga afianzara el break. Muguruza seguía sin aparecer y cada vez estaba más apagada. Van Uytvanck le endosó un nuevo break y puso a la vigente campeona contra las cuerdas. Garbiñe se tira las manos a la cabeza, pero su rival había sido muy superior durante todo el choque y acabó perdiendo la tercera manga por 6-1.