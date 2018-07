Sigue en directo el partido entre Rafa Nadal y Dudi Sela, en el debut del español en Wimbledon

Al otro lado de la red, Nadal tendrá a Dudi Sela, un año mayor que él (33). El israelí, diestro, con revés a una mano, participará por décima vez en Wimbledon. Hasta ahora su mejor resultado han sido los octavos de final en 2009, ronda en la que cayó ante el serbio Novak Djokovic. El año pasado, Sela se retiró en tercera ronda ante el búlgaro Dimitrov, cuando perdía por doble 6-1.Hay que recordar que Rafa Nadal parte como segundo cabeza de serie después de que la organización del torneo, que se celebra en las pistas del All England Club de Londres, decidiera dar como primer cabeza de serie a Roger Federer, ocho veces ganador de Wimbledon. El sorteo determinó que el número uno del mundo podría cruzarse con Djokovic o Zverev en las semifinales del Grand Slam inglés. Será la primera vez que Rafa Nadal y Dudi Sela se enfrenten en esta superficie. El español llega descansado tras no haber disputado ningún torneo desde que conquistara Roland Garros hace poco menos de un mes. Renunció a Queen´s y se preparó para el torneo londinense en las pistas de hierba de Mallorca. El pupilo de Carlos Moyá aterriza en Wimbledon con la esperanza de acabar con el reinado de Federer en el tercer Grand Slam del año y ampliar su ventaja en el número uno de la ATP.El primer rival de Nadal en el camino hacia el título en Wimbledon no es otro que el israelí Dudi Sela, al que se ha enfrentado en dos ocasiones y ha vencido en las dos. La primera vez que se vieron las caras fue en tercera ronda del Abierto de Australia en 2015, donde Rafa se impuso por 6-1, 6-0 y 7-5, mientras que la segunda y última fue el año pasado en la segunda ronda del Masters 1.000 de Miami y, de nuevo, la victoria fue para el tenista de Manacor por 6-3 y 6-4. De modo que parte como favorito ante el 127 del mundo. El israelí no ha logrado hasta la fecha ganarle un set al español.¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido entre Rafa Nadal y Dudi Sela. El número uno del mundo regresa a las pistas este martes tras una impecable gira por tierra batida y comienza su andadura en Wimbledon, donde defiende 180 puntos después de que el año pasado cayera en cuarta ronda con el luxemburgués Gilles Müller en un agónico quinto set. El duelo se disputará en la pista central del All England Club de Tennis.