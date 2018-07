La campeona Garbiñe vence a Broady en su debut en Wimbledon

Garbiñe Muguruza ganó a la británica en dos sets (6-2 y 7-5) y ya está en segunda ronda.

Garbiñe Muguruza ha comenzado la defensa del título con victoria (6-2 y 7-5). La campeona saltó a la pista con el único objetivo de anular a su rival y no dar pie a la sorpresa. Desde el principio arrancó según el plan previsto, sin dar muestras de que la presión de ser la actual campeona le afectara lo más mínimo. Enfrente tenía a la número 70 del ranking WTA, pero impuso su ritmo desde el primer instante con un juego muy sólido.

La tenista española quiere repetir victoria el Grand Slam británico, donde venció el año pasado en la final a la mayor de las hermanas Williams, Venus, de forma contundente. Ahora, ha llegado a Londres demostrando que la campeona no está dispuesta a ceder su trono. Ante Naomi Broady no le dio opción alguna y le rompió el saque a las primeras de cambio para ponerse 3-0 arriba en el primer set.

Muguruza apenas tuvo problemas en un primer set muy plácido para la número tres del mundo. Firme y segura con su saque, Garbiñe tan sólo tuvo que salvar una pelota de rotura en toda la primera manga y fue en el juego inmediatamente posterior a romperle el servicio a la tenista británica. Ese fue el único susto que tuvo en este primer set.

A partir de ahí puso el turbo y aceleró para llevarse el set. Broady apenas tuvo opciones frente a una Garbiñe muy sólida desde el fondo de la pista, tanto con su revés como con la derecha. La pupila de Sam Sumyk fue manteniendo su saque, a la espera de intentar romperle a su rival por segunda vez en el set. Tuvo varias ocasiones para hacerlo y a la cuarta lo consiguió.

La actual campeona de Wimbledon se puso 5-2 y resto para cerrar una primera manga en la que había dominado de manera clara. Broady intentó resistir y se lo puso difícil pero Garbiñe acabó rompiendo el saque y apuntándose el primer set por 6-2. Una primera manga en la que terminó con 11 winners por cuatro de su rival y sólo cinco errores no forzados por los siete de la británica.

Garbiñe derroca a Broady

En el segundo set el encuentro se igualó más. La británica necesitaba soltarse para no despedirse del tercer grande del año en la primera ronda y subió considerablemente su nivel. Muguruza tuvo varias opciones para romperle el servicio, pero en esta ocasión no estuvo tan acertada como en la primera manga y no pudo ampliar su ventaja en el marcador a una diferencia de dos juegos.

La tenista española optó por subir más a la red para cerrar los puntos pero, pese a que en tierra batida le funcionó ese juego, en su debut en la pista central del All England Club no estuvo tan acertada y cometió varios errores no forzados. Con 4-3 y servicio de la británica, Garbiñe se colocó con 0-40. Tenía tres bolas de break para dar un paso de gigante hacia la victoria, pero Broady remontó y se terminó llevando el juego para igualar a cuatro.

A pesar del revés la número tres del ranking WTA continuó haciendo su juego y llegó a tener pelota de partido en el décimo juego del segundo set, con 5-4 a su favor, pero la tenista de Stockport volvió a evitar la rotura y a igualar el marcador, era la sexta bola de break que salvaba Broady. Garbiñe siguió insistiendo y a la tercera fue la vencida. Tras dos juegos al resto escapándose el triunfo, a la tercera no falló y selló su pase a la segunda ronda por 7-5 y sin perder ni un saque.