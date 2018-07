Murray no jugará en Wimbledon por su lesión en la cadera

Murray, campeón en 2013 y 2016 e ídolo local, ha renunciado a Wimbledon para recuperarse de su lesión en la cadera

Andy Murray ha confirmado este domingo que no disputará el torneo de Wimbledon debido a su lesión en la cadera de la que sigue recuperándose y que, pese a volver a las pistas hace dos semanas en el torneo londinense de Queen’s, le ha mantenido renqueante tras haber pasado por el quirófano el pasado mes de enero.

El británico, ganador de este tercer ‘Grand Slam’ de la temporada en sus ediciones de 2013 y 2016, anunció a través de su cuenta de Facebook esta decisión de no participar en el cuadro final de este año; así, aseguró que siente un “gran dolor” por no poder jugar en las pistas del All England Club.

“Logré un progreso significativo en los entrenamientos y en los partidos de los últimos 10 días, pero después de largas discusiones con mi equipo hemos decidido que podría ser demasiado pronto para el proceso de recuperación”, declaró en sus redes sociales un Murray que volvió a competir hace dos semanas en el Queen’s Club, donde fue derrotado en su debut ante el australiano Nick Kyrgios. Tras esto, el escocés perdió ante su compatriota Kyle Edmund en Eastbourne en la primera ronda.

Murray, de 31 años y actual 156 en el ranking de la ATP, cederá su lugar para el cuadro final a Jason Jung (de Taipéi, 154º del mundo). El británico también afirmó que volverá a entrenar el próximo lunes en pista dura. “Continuaré con mi rehabilitación y recuperación, y estoy ansioso por la temporada en la pista dura de Estados Unidos“, añadió en su comunicado.