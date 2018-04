Nadal: “Federer quería jugar contra mí a cinco sets y anuncia que no va a Roland Garros”

El tenista español de Rafa Nadal confesó su amor por Montecarlo, tercer Masters 1.000 del año e inicio de la gira europea sobre tierra batida que se disputa esta semana, al tiempo que recordó su ausencia de las pistas desde Australia, por lo que confía en primer lugar en estar bien físicamente, con “buenas sensaciones” en la previa. Asimismo, se acordó de las declaraciones de Roger Federer en las que decía que quería “volver a jugar contra Rafa a cinco sets en tierra”, antes de borrarse de Roland Garros.

“No es algo que me interese, él toma sus decisiones. Siento mucho este decisión, ya que dijo que quería jugar otra final contra mí al mejor de cinco sets sobre tierra batida y unos días después anunció que no participaría en Roland Garros. Es un poco contradictorio”, aseguró, mandando un mensaje a su amigo Roger.

“Me encuentro bien y estoy entrenando bien. Creo que estoy jugando con intensidad y tengo un par de días para mi primer partido. No he competido lo suficiente para saber al 100% si estaré a mi mejor nivel, pero las sensaciones son buenas”, indica.

Nadal atendió a los medios y reconoció su gran relación con el Principado, donde ostenta 10 títulos de 11 finales y un récord de 63-4. “Me encanta este torneo. Buenos recuerdos. Es mi primer torneo del año, que espero terminar. Cada partido que gano es importante”, afirma, dispuesto a ir paso a paso en su regreso.

El balear, que tuvo un bonito y exitoso aperitivo en Copa Davis la pasada semana, confía en completar su primer torneo del curso, después de que se retirara del Abierto de Australia en enero. Una lesión en el psoas ilíaco que reapareció justo antes de entrar en escena en el torneo de Acapulco.

“Mentalmente, fue más duro la segunda vez. Fue frustrante porque había hecho lo que tenía que hacer para recuperarme, volví a Mallorca y fue duro no poder jugar de nuevo”, explica el de Manacor, sobre esa réplica de la lesión que finalmente le hizo parar hasta ahora, en un reposo también complicado de llevar.

“Si estás lesionado pero puedes hacer otros deportes, te distraes, pero con esta lesión no puedes hacer nada. Nada de trabajo físico. No me gusta no hacer nada, pasé el tiempo en las oficinas de la Academia, pasé tiempo con los amigos y navegando”, finaliza.