España encaraba este domingo obligada a levantar un 1-2 en contra para continuar su senda en la Copa Davis. 31 años habían pasado desde la última vez que la Armada había solventado una situación similar como equipo local, precisamente ante Alemania. Tocaba repetir la historia y Nadal y Ferrer asumieron la responsabilidad para salir por la puerta grande de la plaza de toros de Valencia.

Primero Nadal arrasó ante Alexander Zverev en el duelo de números uno del combinado español y alemán. Y después David Ferrer culminó la gesta dando el quinto y definitivo punto ante Alemania tras imponerse en un emocionante duelo a Philipp Kohlschreiber en cinco sets, 7-6(1), 4-6, 7-6(4), 4-6 y 7-5 . La Armada, capitaneada por Sergi Bruguera, regresa a las semifinales de la Copa Davis, seis años después.

Vibrante quinto partido

Dos viejos conocidos se citaban en el quinto partido con la misión de poner a su país en las semifinales de la Copa Davis. David Ferrer (número 33 de la ATP) dominaba 10 a 3 en el cara a cara con Philipp Kohlschreiber (número 34). El último enfrentamiento entre ambos se produjo hace tres años, en el Godó, con victoria para el español. Ambos habían caído el viernes y buscaban dar el punto definitivo a su equipo.

El duelo comenzó muy igualado y la primera manga se tuvo que decidir en la muerte súbita. Por el camino, una rotura para cada uno y tres bolas de set salvadas por el alemán en el duodécimo juego. Pero en el tiebreak no le tembló el brazo al alicantino y se metió la primera manga en el bolsillo 7-6(1) tras más de una hora de partido.

Se repetía el guión en la segunda manga. El primer quiebre llegaba en el sexto juego, esta vez para el alemán y a continuación el español le respondía con un contrabreak. Pero Kolhschreiber no estaba dispuesto a un desenlace similar y volvía a hacerse con el servicio del alicantino con un nuevo break. Ya con su saque cerraba la manga, (6-3) y llevaba el duelo a tablas.

Un nuevo partido al mejor de tres sets

Con un set para cada uno se abría un nuevo escenario: un encuentro al mejor de tres mangas. El primer parcial, de este nuevo partido, fue un auténtico duelo a tumba abierta, emocionante y con falsa alarma de tormenta que detuvo el choque durante unos minutos.

Ferru hizo honor a su apodo salvando hasta seis bolas de rotura en el quinto juego y tiró de épica en el décimo. Servía el alemán para llevarse la manga tras un break en el juego anterior. Pero el alicantino, de 36 años, sacó fuerzas para levantar bolas imposibles y llegar a cada hueco de la pista hasta garantizarse la muerte súbita. Allí remató la faena con ayuda de la red para llevarse la manga al bolsillo, 7-6(4). Dos sets a uno para España.

Rozaba las semis España tras tres horas de duro enfrentamiento. Pero aún faltaba una manga. Y Kohlschreiber no estaba dispuesto a bajar los brazos. Seguía intenso el duelo entre dos treintañeros que parecían tener la mitad de años y regalaban auténtico puntazos para disfrute de la grada.

La red no tenía suficiente …

Otra vez la red. Pero esta vez en contra de las aspiraciones de Ferrer. En el décimo juego de la cuarta manga llegaban las primeras ocasiones de rotura para el alemán, dos bolas de set. Sólo hizo falta una. La red le echó una mano esta vez a un combativo Philipp, y dejaba muerta una bola a la que no pudo llegar el alicantino. El duelo se decidiría en el quinto set.

Justo cuando se cumplían cuatro horas de partido, mandaba 2-0 en el marcador el español en el set definitivo. Asomaba el sol en Valencia y se abría el cielo también para la Armada. Pero aún quedaba batalla. En el sexto juego el alemán lograba el contrabreak y ponía el 3-3 en el marcador en medio de un vendaval de arena.

No apto para cardíacos estaba el duelo. A dos puntos de las semis se situó Alemania en el décimo juego, pero Ferrer resolvió (5-5). Pero el alicantino es un guerrero y no cesó hasta ponerse con ventaja en el undécimo juego. Se escuchaba por megafonía el Que viva España y a continuación, Ferrer, con su servicio no perdonó y con un passing a la línea daba la victoria definitiva a España.

Con dos número uno a semis, ante Francia

Primero el de Manacor y después el de Jávea, dos número uno con más de 60 partidos entre ambos defendiendo los colores de España, protagonizaron la gesta para dar a la Armada su 27 victoria consecutiva en una serie disputada en casa, y seguir en el camino hacia su sexta Ensaladera. En septiembre se enfrentará a Francia, vigente campeona, en las semifinales. Una eliminatoria que se disputará en suelo galo.