Copa Davis 2018: Rafa Nadal – Kohlschreiber, tenis en directo

1-1. Kohlschreiber gana su saque y empata el set. Ha sido su mejor juego en lo que va de partido.

1-0. Rafa se lleva el primer juego del segundo set.

Rafa Nadal – Philipp Kohlschreiber 6-2

6-2. SET PARA NADAL. El tenista de Manacor vuelve a romper el saque de su rival y se apunta la primera manga por un contundente 6-2.

5-2. Rafa salva una bola de break y se coloca a un juego del set. No se lo está poniendo fácil el alemán.

4-2. Kohlschreiber se apunta el juego más largo del partido hasta el momento y recorta distancias.

4-1. Suma y sigue. Nadal consolida la rotura y afianza su ventaja.

3-1. ¡Vamos Rafa! Otro break para el español, que recupera la ventaja. Como está jugando el número uno del mundo.

2-1. Contrabreak de Kohlschreiber. Recorta distancias el alemán.

2-0. Break para Rafa. Juego en blanco y primera rotura del partido. Esto empieza bien.

1-0. Nadal se adjudica un primer juego muy igualado. Ha tenido que sudar para ganar su saque.

¡Empieza el partido! Saca Rafa.

14:08. Se han enfrentado en 15 ocasiones, con un balance de 14 victorias y sólo una derrota a favor de Nadal. Cayó en Halle 2012.

14:04. Los dos tenistas calientan en la pista. Ya no queda nada.

14:03. Carlos Moyá, entrenador de Nadal y ex capitán del equipo español de Copa Davis, asegura que Rafa “está bien, muy motivado”.

13:59. Sale Nadal a la pista, ovacionado. ¡Vamos Rafa! También salta Kohlschreiber.

13:52. Ya no queda nada para ver el debut de Rafa Nadal. Están a punto de salir los dos tenistas.

13:45. Bienvenidos a la retransmisión en directo del encuentro entre Rafa Nadal y Philipp Kohlsreiber. Nadal buscará poner el empate a uno ante Alemania. La victoria del número uno germano, Alexander Zverev, frente a David Ferrer, obliga al balear a no fallar frente a Phillip Kohlschreiber en el segundo partido de la eliminatoria de cuartos de final de la Copa Davis. Casi dos años después, España vuelve a gozar de la presencia del número uno del mundo para disputar una eliminatoria.

El mallorquín no jugaba la Copa Davis desde que ayudara al equipo español a regresar al Grupo Mundial en 2016, con una victoria en la India. En 2017 no participó en ninguna de las dos eliminatorias frente a Croacia y Serbia, mientras que en 2018 no había estado presente en el duelo contra Gran Bretaña en Marbella. Ahora ha vuelto para intentar guiar a España hacia las semifinales.

Su primer rival será Kohlschreiber, un jugador de la vieja guardia alemana. Cuenta con numerosas eliminatorias de Copa Davis a sus espaldas. Al igual que Rafa lleva años disputando está competición y es el más veterano del equipo alemán. Será su primer partido en 2o18, ya que no pudo estar frente a Australia donde el combinado germano se impuso por 3-1 en Australia. Este partido será vital para las aspiraciones de los dos conjuntos.

La plaza de toros de Valencia será testigo del regreso de Nadal a las pistas, tras la lesión que le ha mantenido apartado de las pistas. El número uno del ranking ATP quiere estrenar su reinado con una victoria sobre su superficie favorita, la tierra batida. Aquí es el mejor de la historia, el que más títulos ha logrado. Kolhschreiber pondrá a prueba el nivel físico del balear.

A priori se encuentra en perfectas condiciones, no se ha resentido de su lesión durante esta semana de entrenamientos y está listo para debutar. El triunfo de Nadal igualaría la eliminatoria y evitaría una victoria de Alemania en el dobles del sábado. Todo se decidiría el domingo, con el duelo entre Rafa y Zverev como plato fuerte y que podría poner el punto y final dependiendo de lo que suceda en el choque de dobles.