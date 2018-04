Nadal: “El público nos tiene que ayudar porque es una eliminatoria complicada”

Rafa Nadal venció a Philipp Kohlschreiber en tres sets y puso el 1-1 en la eliminatoria de cuartos de final de la Copa Davis ante Alemania. Tras casi un mes y medio parado por lesión, regresaba a las pistas en Valencia. Reconoció que afrontaba el partido con algo de inquietud por volver a competir, después de haber tenido que abandonar en varios torneos este año.

“Tenía la inquietud de competir en un partido importante para España. Personalmente llevaba unos meses complicadillos. Desde el Masters 1.000 de Shanghai (en octubre) no había completado ningún torneo (luego se retiró en París-Bercy y el Masters) y esto me genera cierta inquietud”, dijo al acabar el choque.

El número uno del mundo reapareció a lo grande y aseguró que “de tenis me sentía bien, pero uno debe jugar partidos para coger el ritmo deseado. Me sentía confiado de jugar un partido correcto, pero la Davis es a cinco sets…”. Ha solventado el primer partido sin mayores problemas, sin apenas sufrimiento. Dominó de principio a fin y en cuanto tomó un poco de ventaja el alemán no pudo reaccionar

Por último, el tenista de Manacor dio las gracias a la afición presente en la plaza de toros de Valencia por el apoyo mostrado durante el choque. Además pidió su ayuda para terminar de darle la vuelta a la eliminatoria y poder volver a unas semifinales seis años después. “Volver a jugar en casa después de tanto tiempo es muy especial y agradezco el apoyo del púbico. Vamos 1-1 y ahora nos tienen que ayudar porque nos queda una eliminatoria complicada“, concluyó.