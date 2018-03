Verdasco pide que echen a un espectador y Kokkinakis contesta: “Es mi puto padre”

El español Fernando Verdasco logró clasificarse para los octavos de final en Miami por cuarta vez en su carrera (2009, 2010 y 2015) tras un duelo que rozó las tres horas y que tuvo que remontar ante el australiano Thanasi Kokkinakis, verdugo de Federer, (3-6, 6-4 y 7-6(4)). El madrileño se enfrentará ahora a su compatriota Pablo Carreño con el billete a cuartos en juego. Son los únicos españoles en liza en Miami, tras las derrota de Garbiñe Muguruza a manos de Sloane y de David Ferrer ante Zverev.

Sin embargo, lo más llamativo del encuentro fue un curioso enfrentamiento que se produjo entre Verdasco y Kokkinakis. Al parecer, un hombre en el público que estaba sentado en el palco del australiano estaba molestando al madrileño. Aplaudía los errores de Verdasco y le molestaba entre servicio y servicio.

Kokkinakis & Verdasco getting into it on Grandstand in 3rd Rd at #MiamiOpen.. Issue is with TK’s father sitting in first row… Medvedev Tsitsipas looks like the undercard #ATP pic.twitter.com/GSQwCgnVd9 — John Horn (@SportsHorn) 26 de marzo de 2018



El madrileño pidió al juez de silla que expulsara a ese espectador porque no le permitía sacar en condiciones y entonces empezó la riña entre ambos tenistas, sentados en sus sillas entre punto y punto. “Él (el aficionado) no te está faltando al respeto. ¡Es mi padre! ¡Es mi padre!”, le aclaró. Verdasco insistía en que él no era su padre. “El hombre de gafas. Ese no es tú padre“, continuaba.

Pero al parecer sí que era el padre del tenista que dio la sorpresa del torneo al eliminar a la primera de cambio a Roger Federer. “Ese es mi j… padre” dijo el joven . El español se disculpó, pero el australiano insistió: “Él no te está diciendo nada que te falte al respeto. Nada“. Y ahí terminó la discusión, aunque el madrileño añadió: “Pues está hablando entre mi primer y segundo saque”.

Kyrgios se entromete… y Verdasco le da un zasca

El enfado entre ambos tenistas quedó en eso, pero hubo alguien que se quiso unir. El australiano Nick Kyrgios publicó un mensaje en su Twitter insultando al tenista madrileño. “Espero que TK (Thanasi Kokkinakis) gane el partido. Verdasco es el tipo más amargado. Debe de estar frustrado de sus pasados éxitos contra los australianos“, decía en su tweet. Mensaje que poco después eliminó, pero que no pasó desapercibido para el español.

@NickKyrgios when you have the courage to put a tweet insulting another player you need to have the same to don’t delete it. — Fernando Verdasco (@FerVerdasco) 26 de marzo de 2018



Verdasco decidió entonces contestarle por la misma vía. “Cuando se tiene el coraje de poner un tweet insultando a un jugador, necesitas tener el mismo coraje para no borrarlo” y con ello zanjó la polémica.

El madrileño se centra ahora en su próximo partido ante el también español Pablo Carreño. Ambos se han enfrentado en un total de tres ocasiones, con saldo favorable para Verdasco (2-1), aunque el último enfrentamiento se produjo en 2016. La Armada se asegura un cuartofinalista en Miami.