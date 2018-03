La caída libre de Novak Djokovic

Novak Djokovic atraviesa por el peor momento de su carrera. Aquel invencible Nole que lo ganó casi todo en 2015 y 2016 y que fue número uno con una amplia ventaja sobre sus rivales, ha caído en picado desde que se lesionase la pasada temporada. El serbio, el primero en alcanzar la cima tras el reinado de Roger Federer y Rafa Nadal, ha vuelto a estrellarse, esta vez en el Masters 1.000 de Miami.

Si hace dos semanas perdía contra todo pronóstico en la primera ronda de Indian Wells ante el japonés Taro Daniel, ahora ha caído a las primeras de cambio en Miami ante Benoit Paire. El francés eliminó al ex número uno del mundo en tres mangas por 6-7, 6-3 y 6-4. El propio Djokovic reconoció que no pasa por un buen momento, ocupa el puesto número 13 de la ATP. “Lo estoy intentando, pero esto no funciona”, dijo.

Las lesiones han mermado al tenista balcánico, que tuvo que ser intervenido del codo. Finalmente consiguió llegar a la gira por Estados Unidos para probarse y coger sensaciones de cara a los próximos torneos, especialmente para la gira sobre tierra batida: “Decidí jugar en Indian Wells y Miami porque quería comprobar si era capaz de competir con garantías. Si hubiera estado seguro de no poder hacerlo no habría venido, pero lo estoy intentando. Desgraciadamente no tengo el nivel necesario para jugar este tipo de torneos todavía“.

Lo está intentando, pero las sensaciones no son muy buenas y el futuro está bastante negro a día de hoy. No encuentra la luz al final del túnel para salir de este extenso bache en el que lleva metido casi dos años. “Obviamente, no me gusta nada verme en esta situación. Yo quiero jugar lo antes posible a mi mejor nivel, pero debo asumir que en estos momentos eso es imposible“, explicó.

Su objetivo es llegar a la tierra batida de la mejor manera posible. El primer torneo apunta a ser Montecarlo, que comienza el 15 de abril. Llegará bajo de moral y sin ser efectivo en su juego. Ha dejado de ser el invencible Djokovic para ser vencible y caer en las primeras rondas. Confía en recuperar su juego cuanto antes, esa derecha letal con la que dominaba cada punto y ese revés ganador que le llevó a lo más alto del tenis mundial.