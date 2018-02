Una bisabuela de 92 años emociona a Nadal con una emotiva carta

Rafa Nadal tiene millones de fans repartidos por todo el mundo, pero ninguno tan especial como Gloria, una bisabuela de 92 años. Se declara seguidora incondicional del tenista y prueba de ello son las continuas cartas que le escribe. Por suerte, en la última misiva, Gloria ha obtenido una respuesta muy especial.

Una de sus bisnietas se ha encargado de cumplir su sueño. Débora compartió a través de twitter la palabras que Gloria había dedicado a Nadal, pidiendo ayuda para que el manacorí se diese por aludido. Rápidamente, el tuit se hizo viral, llegando hasta los 19 millones de retuits y hasta los ojos de Nadal.

El mallorquín al ver dichas palabras en la red no dudó en responder. “Querida Débora, por favor dale las gracias de mi parte a tu bisabuela por esta emotiva carta y su contenido que llega al corazón. Todas las cartas y muestras de apoyo que recibo de todos vosotros significan mucho para mí. Muchas gracias”, agradece Rafa.

La misiva dice así: “Soy una señora de 92 años, casi 93, en abril, y desde que empezó a jugar al tenis soy su ferviente admiradora. Estoy pendiente de todos sus juegos y si son en la madrugada, pongo el despertador. Siento mucho lo que pasó en Australia y deseo que ya esté completamente bien”.

No es la primera vez que Gloria intenta ponerse en contacto con el mallorquín: “El pasado mes de diciembre le envió una a la academia que el balear tiene en Manacor. “A lo mejor no la ha recibido, pues anda en tantos lugares…”.

“Ahora va a estar en Acapulco, me hubiera encantado ir, pero ya se hace difícil viajar y me queda retirado […] Mi esposo, que ya falleció, jugó mucho al tenis, yo creo que por eso me gustó”, se despide Gloria.