Ferrero, de posible capitán a ‘rival’ en la Davis

España y Alemania se enfrentarán en los cuartos de final de la Copa Davis, eliminatoria que se jugará en suelo español, posiblemente en la Comunidad Valenciana o en Baleares del 6 al 8 de abril. Un duelo complicado en el camino a la sexta Ensaladera para la Armada y que además deja una curiosa anécdota en la que Juan Carlos Ferrero es protagonista.

El que fuera ganador de Roland Garros y número uno de la ATP en 2003 fue el elegido por la Real Federación Española de Tenis para ser el capitán de la Copa Davis ante la sorprendente destitución de Conchita Martínez en septiembre del año pasado. Sin embargo, Juan Carlos Ferrero se vio obligado a renunciar porque recientemente se había comprometido a entrenar al alemán Alexander Zverev, joven prodigio del tenis que actualmente es el cuarto en el circuito.

“Me da mucha pena no poder aceptar esta posibilidad en este momento ya que a principios de agosto inicié una colaboración con el tenista Alexander Zverev, y por responsabilidad profesional no encuentro adecuado cortar la misma por mucha ilusión que me haga sentir que vuelvo a representar a España en la máxima competición del tenis por equipos nacionales”, señalaba Ferrero en su comunicado. No obstante, el valenciano no cerraba la puerta a ser capitán en el futuro.

Tras la negativa de Juanki, el elegido fue Sergi Bruguera. El catalán, de 47 años, ha debutado con buen pie en la capitanía de la Davis al lograr la victoria de 3-1 ante Gran Bretaña el pasado fin de semana en Marbella. España acumula un récord de 26 series consecutivas en las que no conoce la derrota en casa desde que ganara a Italia en febrero de 2000 e intentará continuar con la buena racha ante Alemania en abril.

Será extraño ver a Juan Carlos Ferrero en la grada alemana – los entrenadores suelen acompañar a sus jugadores en las eliminatorias de la Copa Davis-. Precisamente, el jugador español fue el que dio el punto definitivo en la última visita de Alemania a España en la Davis. Ferrero, que acudió a la eliminatoria a última hora para sustituir a un lesionado Ferrer, se convirtió en el héroe de la serie al imponerse en el quinto partido a Andreas Beck por triple 6-4 en la plaza de toros de Puerto Banús en 2009, otorgando así el billete a las semifinales de la Davis.

El último enfrentamiento entre Alemania y España fue en 2014 en Frankfurt. La Armada cayó 4-1 en primera ronda y se vio obligada a pelear después por la permanencia en el grupo Mundial.

Más adelante conoceremos quiénes serán los integrantes del equipo español para medirse a Alemania, una ronda encuadrada en el calendario justo después de los Masters 1000 de Indian Wells y Miami y precedente de la gira europea de tierra que abrirá Montecarlo.