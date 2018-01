Tennys Sandgren acusado de racismo tras su ‘milagro’ en Australia

La de Tennys Sandgren es una de las grandes historias que ha presentado el Open de Australia 2017. El tenista estadounidense se convirtió en la revelación del cuadro masculino en su debut en el cuadro final de un Grand Slam, viendo frenado su camino en cuartos de final ante el descubrimiento Hyeon Chung, y en la rueda de prensa posterior al encuentro frente al coreano, tuvo que salir al paso de unas informaciones que le calificaban de racista y seguidor de la ultraderecha norteamericana.

“Los medios han creado una historia sensacionalista de esto. Seguir a alguien no implica compartir sus opiniones. Prefieren perpetuar máquinas de propaganda antes de buscar información desde diferentes ángulos, buscando aprender, cambiar o crecer. Deshumanizan con su pluma y bolígrafo, enfrentando a la gente entre sí”, afirmó un crítico Sandgren, defendiéndose de las acusaciones, llegadas debido a varios tuits publicados y después borrados por el actual número 97 de la ATP, que avanzará varias posiciones después de su actuación en el Grand Slam australiano.

“Soy un firme creyente de que el máximo valor está en la virtud de cada individuo, independientemente de su género, raza, religión u orientación sexual. Es mi deber seguir en este camino para convertirme en la mejor persona posible y recibir el amor que Cristo tiene para mí”, añadió.

Además de las connotaciones racistas de sus tuits, a Sandgren también se le relacionó con el seguimiento a grupos de la ultraderecha norteamericana. “No, yo no. Yo no. Encuentro algunos de los contenidos interesantes. Pero no, yo no, no en absoluto. Como cristiano firme, no apoyo cosas como esas. Apoyo a Cristo y le sigo”, contestó firme, despegándose de cualquier vinculación con Atl-Right Movement, la derecha alternativa de Estados Unidos.

Tennys ha sorprendido a propios y extraños con su rendimiento en Melbourne Park, donde ha logrado derrotar a todo un campeón en Australia como Stan Wawrinka y a Dominic Thiem, número 6 del cuadro, antes de ceder ante Chung. El norteamericano, cuyo nombre también ha dado la vuelta al mundo por su relación con el deporte que practica, sólo había ganado dos encuentros en torneos ATP hasta la fecha, pero en las próximas semanas será uno de los grandes protagonistas del circuito, aunque no solo por sus aptitudes en la pista, como le hubiera gustado.